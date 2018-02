Press Release from Business Wire : QNB Group

QNB Group, a maior instituição financeira da região do Oriente Médio e África, foi reconhecido mais uma vez como a marca de serviços bancários mais valiosa da região do Oriente Médio e África, com um valor de marca de US$4.2 bilhões, de acordo com o relatório 2018 Brand Finance Global 500 da The Banker, publicado na sua edição de fevereiro.

QNB Group HQ Building in Doha (Photo: AETOSWire)

O valor de marca do QNB Group atingiu US$4.2 bilhões na comparação com os US$3.8 bilhões em 2017, um aumento de 11% de ano para ano, enquanto o Brand Strength Index (BSI) do Grupo aumentou de 76.4 em 100 para 78.4 em 100, conduzido por seu forte desempenho financeiro contínuo e o crescimento da expansão internacional.

O QNB apresentou também um marco novo e significativo em apoio à sua visão de se tornar um banco líder na região do Oriente Médio e África e no sudeste da Ásia até 2020, classificado como a segunda marca de serviços bancários mais valiosa no sudeste da Ásia, à frente de bancos importantes da Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas e Cingapura.

O Grupo também manteve sua classificação de força da marca AA+, tornando-se a marca bancária mais forte da região e pode ser mais alta no futuro, pois continua a construir sua base de clientes e reforçar sua marca. QNB é também a única marca do Qatar a ficar entre as 100 principais marcas de serviços bancários do mundo. O atual aumento no valor significa que o QNB Group está agora classificado como 425 entre todas as marcas globais, um avanço da classificação 433 do ano anterior.

Esse reconhecimento reflete o forte e consistente desempenho financeiro e as taxas de crescimento, junto com sua presença internacional, que cobre muitos dos principais centros financeiros do mundo, inclusive Londres, Paris, Genebra, Mumbai e Xangai.

Além do engajamento da sua marca, o QNB Group entregou um sólido conjunto no final do ano de 2017, com um lucro líquido de QAR13.1 bilhões (US$3.6 bilhões), um aumento de 6% na comparação com o ano anterior, conduzido pelo aumento dos seus ativos de 13%, a partir de dezembro de 2016, atingindo QAR811 bilhões (US$223 bilhões), o maior valor já atingido pelo QNB Group. O QNB Group aumentou também os depósitos de clientes em 16%, atingindo o valor de QAR586 bilhões (US$161 bilhões) desde dezembro de 2016.

O Sr. Yousef Darwish, gerente geral do QNB Group Communications, declarou: "Ser indicado como o banco mais valioso na região do Oriente Médio e África em 2018 e classificado como a segunda marca de serviços bancários mais valiosa no sudeste da Ásia é um verdadeiro testemunho da nossa visão, estratégia, execução e fortes resultados."

"Essa nova conquista ilustra também até onde avançamos na nossa ambição de ser um banco líder no Oriente Médio, na África e no sudeste da Ásia até 2020", acrescentou.

"A marca QNB melhorou como um ícone moderno nacional da excelência bancária, que reflete o longo legado associado a inovação do banco. Reflete também nosso compromisso de oferecer produtos e serviços bancários inovadores que ultrapassam as expectativas do cliente e oferecem a experiência bancária exclusiva que fez da empresa a primeira escolha bancária", concluiu Al Darwish.

Por seu lado, David Haigh, diretor executivo da Brand Finance, comentou: "Em tempos difíceis para a reputação da indústria bancária com um todo, o QNB consegue não só atrair clientes em novos mercados, como o sudeste da Ásia, mas também solidificar sua imagem entre a base de clientes existente."

Brand Finance, a consultoria estratégica e avaliação de negócios líder do mundo, é a empresa por trás da Brand Finance Banking 500, uma tabela classificativa dos maiores bancos do mundo classificados por seu valor de marca, avalia o valor em dólares da reputação, da imagem e da propriedade intelectual da marca, que é publicada anualmente em colaboração com a revista The Banker.

The Banker vem oferecendo inteligência financeira global desde 1926 e é o título bancário internacional de mais longa duração do mundo e o principal título mensal do Financial Times Group, e continua sendo uma fonte de dados e análise essencial para a indústria.

Por meio de suas subsidiárias e empresas associadas, o QNB Group está presente em mais de 31 países, em três continentes, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços avançados. O número total de funcionários é superior a 28.200, operando em mais de 1.230 pontos, com uma rede de caixas eletrônicos superior a 4.300.

