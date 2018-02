Lula diz que Dona Marisa lhe sussurra: 'Levanta a cabeça e vai à luta!'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a mais de 12 anos de prisão e com sua nova candidatura ameaçada, disse neste sábado que a ex-primeira-dama Marisa Letícia lhe pede que siga lutando.

Lula falou durante uma missa realizada em São Paulo em homenagem a Marisa, com quem foi casado por mais de 40 anos e que morreu há um ano, enquanto também era investigada no escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras.

Emocionado, o ex-presidente (2003-2010), que lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro, reiterou suas críticas ao sistema judicial brasileiro, onde enfrenta vários processos, e disse estar em paz e pronto para voltar a ocupar o Palácio do Planalto, em Brasília.

"Dona Marisa está dizendo agora no meu ouvido: 'Levanta a cabeça e vai a luta! Porque o povo brasileiro vai vencer mais uma vez'", disse, recebendo uma ovação no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo.

Diante de parentes e amigos, Lula chorou durante o discurso, que teve um tom político.

"Não estou acima de ninguém, não estou acima da lei, sou uma pessoa que acredita que há que ter justiça neste pais, acredita que o poder Judiciario é uma instituiçao poderosa, inteligente extraordinária (...) Mas também nas instituições tem hoje gente que age mais como agente partidário do que como representante do Judiciário", assinalou Lula.