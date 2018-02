Primeiro-ministro italiano condena ataque a tiros contra imigrantes africanos

(foto: AFP / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE )

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, condenou o ataque a tiros que teve como alvo imigrantes africanos na cidade de Macerata, no centro da Itália, dizendo que "o ódio e a violência não vão conseguir nos dividir". Gentiloni disse neste sábado que "uma coisa é certa, que crimes horríveis e o comportamento criminoso serão processados e punidos. Esta é a lei".Gentiloni afirmou ainda que a Itália será "particularmente severa contra quem pensar em nutrir esta espiral de violência". Luca Traini, um italiano de 28 anos, sem histórico criminal, foi preso pelo ataque a tiros que feriu seis pessoas. A agência de notícias Ansa informou que Traini tinha concorrido como candidato pelo partido anti-imigração Liga do Norte em uma eleição local no ano passado no município de Corridonia.



Ataque



O motivo do ataque, que alvejou somente pessoas de nacionalidade estrangeira e negros, ainda não é conhecido, mas um homem já foi preso. É possível, no entanto, que o ataque seja uma represália à morte de uma italiana esta semana, cujo corpo foi encontrado na mesma cidade, desmembrado e escondido em duas malas. Um imigrante nigeriano foi detido por suposto envolvimento no crime.

Segundo a polícia, o homem detido no episódio de hoje tem 28 anos e não tem histórico criminal. Paralelamente, um vídeo publicado pelo jornal Resto di Carlino mostrou um homem com a bandeira italiana pendurada nas costas sendo preso pela polícia local a poucos metros de onde teria deixado o carro usado no ataque.