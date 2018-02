Coreia do Norte usou embaixada para adquirir equipamentos, diz Alemanha

Berlim, 03 - A Coreia do Norte utilizou sua embaixada em Berlim para adquirir equipamentos aparentemente destinados a seus mísseis ou ao programa nuclear, afirmou o chefe da agência de inteligência da Alemanha.



Os comentários feitos pelo diretor Hans-Georg Maassen foram divulgados pela televisão pública NDR este sábado. Segundo Maassen, "vimos que as atividades de busca por equipamentos vieram da embaixada, em nossa opinião, para os programas de mísseis e nuclear".



O dirigente afirmou que essas atividades passaram por baixo dos radares alemães porque muitas vezes é difícil distinguir se bens e equipamentos terão fins civis ou militares. Fonte: Associated Press.