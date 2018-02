Lady Gaga cancela shows na Europa devido as fortes dores

A estrela pop americana Lady Gaga anunciou neste sábado o cancelamento dos últimos dez shows da parte europeia de sua turnê mundial devido a fortes dores.

Em um comunicado difundido no Twitter, a cantora assegurou a seus fãs que está desolada, mas que a decisão de anular seu Joanne World Tour é apoiada por sua equipe médica.

Os cancelamentos incluem os shows em capitais como Londres, Paris, Berlim, Estocolmo e Copenhague,e também em Zurique (Suíça), Colônia (Alemanha) e Manchester (Inglaterra).

A estrela já havia cancelado em setembro sua participação no "Rock in Rio" depois de ser hospitalizada com fortes dores.

Lady Gaga anunciou há alguns meses que sofre de fibromialgia, uma doença crônica que provoca dores múltiplas.