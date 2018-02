Obras provocam desabamentos em bairro pobre de cidade mexicana

Um deslizamento de terras originado pelas obras para a construção de um projeto imobiliário provocou o desabamento de casas e destruições em um bairro pobre de Tijuana, cidade mexicana na fronteira com os Estados Unidos.

O desastre, que segundo os moradores, converteram a localidade de Lomas del Rubí numa zona de guerra, foi provocado pelas escavações feitas empresa Construtora Melo, que desestruturou o terreno.

A maioria dos moradores do bairro, que tem mais de 60 anos, é de pessoas de terceira idade.

Uma das moradoras, Margarita Ramos, acusa o governo municipal por dar autorização de construção à empreitera, que já construiu mais de 200 casas, prejudicando a estabilidade das mais antigas.

Alejandro Lomelín, do departamento de Desenvolvimento Urbano, afirmou que foram dadas instruções à empresa para que restaure a estabilidade do terreno para prosseguir com as escavações.