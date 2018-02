Dólar fecha em alta ante rivais apoiado por dados da economia dos EUA

São Paulo, 02 - O dólar fechou em alta em relação às suas principais rivais, nesta sexta-feira, com o apoio de dados positivos do mercado de trabalho dos Estados Unidos.



No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 110,13 ienes, de 109,26 ienes na tarde de ontem; o euro caía a US$ 1,2460, de US$ 1,2521; e a libra baixava a US$ 1,4121, de US$ 1,4277.



Mais cedo, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que a economia americana criou 200 mil empregos em janeiro, superando as expectativas do mercado.



Com o mercado de trabalho cada vez mais apertado, há a expectativa de que a inflação no país aumente, com uma possível alta dos salários. Com isso, as chances de elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) também aumentam.



Expectativas de juros maiores tendem a impulsionar a divisa americana, que fica mais atrativa para investidores em busca de rendimentos. (Matheus Maderal, com informações da Dow Jones Newswires - matheus.maderal@estadao.com)