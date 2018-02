Chefe de Inteligência dos EUA defende reuniões com contraparte russo

O diretor da Agência Central de Inteligência, Mike Pompeo, defendeu nesta quinta-feira (1) reuniões mantidas em Washington com altos funcionários da espionagem russos, apesar de um deles ser objeto de sanções por parte dos Estados Unidos.

Pompeo disse ao Senador Chuck Schumer em uma carta que as reuniões realizadas na semana passada com Sergey Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência exterior russo, e com o diretor dos serviços de segurança russos (FSB), Alexander Bortnikov, foram atividades normais, no marco da missão da CIA de "manter os americanos seguros".

"Embora a Rússia continue sendo um adversário, colocaríamos as vidas dos americanos em grande risco se ignorássemos as oportunidades de trabalhar com os serviços russos na luta contra o terrorismo", disse Pompeo.

A visita de Naryshkin, divulgada pela imprensa russa, preocupou porque ele integra a lista negra de sancionados pelos Estados Unidos, o que normalmente o teria impedido de viajar para Washington.

Depois de saber da notícia, Schumer, o congressista democrata do Senado, pediu esclarecimentos sobre o motivo da visita e com quem se reuniu.

As reuniões secretas também suscitaram dúvidas ao serem realizadas pouco antes da decisão da administração de Donald Trump de postergar novas sanções contra Moscou.

Os Estados Unidos aumentaram as sanções contra a Rússia no começo de 2017 depois de chegar à conclusão de que Moscou interferiu ativamente na eleição presidencial apoiando a campanha de Trump.