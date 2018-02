Chuvas na Bolívia deixam 12 mortos

Chuvas torrenciais causaram estragos no departamento andino de Potosí, fronteiriço com a Argentina, e o saldo de mortos é de 12 pessoas, segundo informaram as autoridades nesta quinta-feira (1).

Entre quarta e quinta-feira, as chuvas provocaram a cheia de rios, que inundaram 70 moradias nos povoados de Tupiza e Cotagaita, em Potosí.

A estrada que leva ao município de La Quiaca, na província argentina de Jujuy, foi fechada.

O presidente boliviano, Evo Morales, que se deslocou as zonas afetadas, confirmou a coletiva de imprensa que o clima fez outra vítima fatal. "Um irmão camponês foi surpreendido pelo aumento do rio e perdemos essa vida", declarou.

Já são 12 os mortos registrados oficialmente desde o início da temporada de chuvas em novembro do ano passado.

Segundo o governo, pelo menos 50.000 foram prejudicadas pelas chuvas e cerca de 33.000 cultivos foram danificados, principalmente de arroz e soja.

Morales declarou na quarta-feira o estado de alerta para vários departamentos do país e instruiu o deslocamento de militares e de funcionários da defesa civil para ajudar os afetados.