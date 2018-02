Rússia lança 11 satélites sem incidentes a partir de nova base

A Rússia lançou com sucesso nesta quinta-feira 11 satélites de sua nova base de Vostochny, no extremo oriente russo, depois de vários contratempos desde sua inauguração, anunciou a agência espacial russa.

Às 3H07 GMT (1H07 de Brasília), um foguete Soyuz-2.1a "decolou com êxito do cosmódromo Vostochny e tudo funcionou sem incidentes", anunciou a agência.

O foguete transportava dois satélites russos de observação da Tierra, Kanopus-V (nº3 e nº4), e nove pequenos satélites americanos e alemães.

Rusia, que em 2017 lançou 19 satélites segundo a agência de notícias RIA Novosti, ambiciona lançar 150 satélites até 2025, apesar de uma série de problemas que afetaram a reputação do setor espacial do país.

No fim de dezembro, a Rússia perdeu brevemente contato com o primeiro satélite angolano de telecomunicações,. lançado do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

Em 28 de novembro, a agência espacial russa perdeu contato com o satélite meteorológico Meteor e vários pequenos satélites depois do lançamento da base de Vostochny, que a longo prazo deve substituir o de Baikonur.

A construção da base de Vostochny custou entre 5 e 6,6 bilhões de dólares.