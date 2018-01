Press Release from Business Wire : GovSat

o GovSat-1 foi lançado no espaço, hoje às 4:25 PM (horário EST), a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9, o qual saiu da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida (Estados Unidos).

GovSat-1 Successfully Launched on SpaceX Falcon 9 Rocket (Photo: SpaceX)

O GovSat-1 é o primeiro satélite da GovSat, uma parceria público-privada entre o governo de Luxemburgo e a principal operadora de satélite do mundo, a SES.

O satélite de múltiplas missões será localizado na posição orbital de 21,5 graus Leste para servir clientes governamentais e institucionais em toda a Europa, Oriente Médio e África, além de fornecer ampla cobertura marítima sobre os mares Mediterrâneo e Báltico e os oceanos Atlântico e Índico.

A carga útil do GovSat-1, altamente flexível e resiliente, possui recursos de segurança avançados e usa frequências dedicadas para banda X e banda Ka militar. O GovSat-1 está equipado com seis feixes de alta potência totalmente orientáveis, um feixe global de banda X de alta potência, totalizando 68 transponders equivalentes neste satélite.

O satélite é inteiramente dedicado a usuários governamentais e institucionais e será operado pela GovSat a partir do Centro de Operações de Missão Segura em Luxemburgo. A conectividade segura e robusta no GovSat-1 vai permitir comunicações importantes nos centros de operações, interconectar as principais localidades institucionais ou de defesa e apoiar aplicações como Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) e comunicações em movimento, entre outras coisas.

O governo de Luxemburgo assumiu previamente uma importante capacidade no satélite, apoiando seus compromissos com a OTAN. A capacidade restante será disponibilizada aos usuários governamentais e institucionais para negócios comerciais.

"O lançamento do GovSat-1 abre uma nova era de conectividade segura por satélite para governos e instituições", disse Patrick Biewer, Chief Executive Officer da GovSat. "Ele traz capacidades diferenciadas em banda X e banda Ka militar seguras, alavancando a eficiência do setor privado e promovendo um forte apoio governamental. O GovSat-1 foi projetado para atender às necessidades específicas dos clientes governamentais e vai permitir uma grande variedade de aplicações de defesa e segurança civil, mesmo nos lugares mais remotos."

Xavier Bettel, Primeiro Ministro de Luxemburgo, afirmou: "Luxemburgo sempre foi pioneiro na indústria espacial e tem uma longa tradição em parcerias inovadoras com empresas privadas aeroespaciais. O lançamento do GovSat-1 é o início de uma nova experiência espacial para Luxemburgo, após a fundação da SES em 1985 e o lançamento do seu primeiro satélite há quase 30 anos. A GovSat e o lançamento do GovSat-1 são mais um passo para fortalecer a posição de Luxemburgo como um dos principais no setor aeroespacial e contribui para uma diversificação da nossa economia ".

Etienne Schneider, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Economia, comentou: "Luxemburgo cumpriu sua promessa de aumentar as despesas de defesa como um aliado da NATO, de acordo com nossos compromissos de defesa. Estamos fazendo isso através de uma parceria inovadora com a operadora de satélites SES, uma empresa líder no setor, com sede em Luxemburgo. Portanto, estamos fornecendo uma solução eficiente e confiável para as comunicações por satélite que atenda às demandas cada vez mais sofisticadas de nossos aliados da NATO. Estamos tirando proveito das competências da indústria espacial de Luxemburgo, que tem grande reputação no mundo todo e está se desenvolvendo ainda mais por meio da iniciativa SpaceResources.lu".

Karim Michel Sabbagh, President e CEO da SES, ressaltou: "As comunicações por satélite do governo global são um importante fator de crescimento para a SES e continuamos expandindo nossas capacidades para atender a este mercado próspero. O satélite GovSat-1 oferece capacidades diferenciadas que complementam o conjunto de ofertas existentes da SES para governos e instituições. Esta solução única é possível graças à nossa parceria com o governo de Luxemburgo".

O Satélite foi construído pela Orbital ATK e é baseada na plataforma de satélite GEOStar-3?. Este é o 40º satélite GEOStar da Orbital ATK.

Sobre a GovSat

A GovSat é uma parceria público-privada entre o governo de Luxemburgo e a principal operadora de satélite do mundo, a SES. A missão da GovSat é fornecer serviços seguros, confiáveis e acessíveis de comunicação por satélite governamental para atender à demanda resultante de aplicações de defesa e segurança institucional. O primeiro satélite da empresa, o GovSat-1, é um satélite de múltiplas missões que vai usar frequências de banda X e banda Ka militar em feixes de missão de alta potência e totalmente orientáveis para suportar várias operações. Para mais informações, acesse: www.govsat.lu

