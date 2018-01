Washington, 31 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que é "100% a favor" de liberar um memorando que alega que o Departamento de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês) e o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) usaram indevidamente a vigilância do governo durante as investigações sobre a interferência russa na eleição presidencial americana e os contatos entre os russos e a campanha presidencial do republicano.



Após discurso ontem à noite sobre o Estado da União, Trump teria confirmado a vontade a um político republicano, momento que foi captado por diversas redes de televisão americanas.



Os integrantes do Partido Republicano no Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos já votaram a favor da divulgação do memorando. No entanto, a Casa Branca havia declarado que faria uma revisão no documento antes do presidente Trump tomar a decisão sobre sua liberação. O republicano tem cinco dias para decidir se divulga ou não o documento, segundo a legislação. Fonte: Associated Press.