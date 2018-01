Blackstone comprará participação majoritária da Thomson Reuters Finance

O fundo de investimentos americano Blackstone comprará por 17,3 bilhões de dólares uma participação majoritária de 55% da divisão de dados e serviços financeiros da Thomson Reuters, segundo informou uma fonte à AFP.

A empresa também se comprometeu a desembolsar 325 milhões de dólares anuais durante 30 anos para a agência de informações Reuters, que não faz parte da operação, especificou a fonte, pedindo anonimato.

A transação valoriza a atividade financeira do grupo em 20 bilhões de dólares, com a dívida inclusa, afirmou.

Está previsto que ambas as partes anunciem em breve seu acordo, apesar de não se descartar que as negociações fracassem no último momento, alertou a fonte.

Contactado pela AFP, o Blackstone não quis fazer comentários sobre a informação. A Thomson Reuters reconheceu, na noite de segunda-feira, estar negociando para fechar uma associação estratégica para sua divisão financeira (F&R;).

O Blackstone e a Thomson Reuters, que manterá 44% da atividade, preveem criar uma nova empresa, à margem da agência de notícias Reuters e das atividades dos conselhos jurídicos e ficais - as outras duas entidades do grupo.

A F&R; representou metade dos 11,2 bilhões de dólares de receita registrados em 2016.