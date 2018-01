Moscou, 30 - O vice-primeiro-ministro da Rússia, Arkady Dvorkovich, minimizou a divulgação da chamada "Lista de Putin" pelo governo dos Estados Unidos, e disse que o documento é "apenas um quem é quem" na política russa.



Em entrevista para agências de notícias da Rússia, Dvorkovichd declarou que não estava surpreso por ver seu nome na lista, afirmando que o documento parece um "livro sobre quem é quem". Segundo a autoridade, o governo russo deve "monitorar a situação".



A lista, divulgada pelo governo Trump, inclui 114 indivíduos considerados pelo Departamento do Tesouro como figuras políticas. Também inclui 96 pessoas consideradas "oligarcas". Segundo o Departamento do Tesouro, cada um dos indivíduos possui uma fortuna de cerca de US 1 bilhão ou mais.



O documento havia sido exigido por uma lei aprovada pelo Congresso americano no ano passado com o objetivo de punir a Rússia pela suposta intervenção nas eleições presidenciais dos EUA de 2016. O objetivo é expor indivíduos que fizeram fortuna ou ganharam poder através de suas relações com o presidente russo, Vladimir Putin. O documento foi informalmente chamado de "lista de Putin". Fonte: Associated Press.