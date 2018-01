Líder republicano diz que democrata atrapalha acordo de imigração nos EUA

Washington, 29 - O líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell (Kentucky), acusou a líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi (Nova York), de propagar "injúrias irresponsáveis raciais" que ferem as chances de um acordo bipartidário de imigração no país.



O republicano se referiu diretamente a Pelosi, mas seus comentários nesta segunda-feira, no plenário do Senado, vieram quatro dias depois que a democrata disse que o plano de imigração divulgado na semana passada pela Casa Branca foi parte de uma "campanha inconfundível para tornar a América branca novamente".



O porta-voz de Pelosi, Drew Hammill, afirmou que McConnell "encontrou sua voz" depois de não tecer comentários sobre uma reunião na Casa Branca na qual Trump fez críticas a imigrantes de países africanos. Até o momento, as negociações bipartidárias de imigração tiveram pouco progresso para se chegar a um acordo. Fonte: Associated Press.