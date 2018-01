Investigam no México caso de jovem que desapareceu após ser detido por policiais

As autoridades da Cidade do México investigam o desaparecimento de um jovem que foi detido por policiais na última terça-feira.

A Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México disse em uma rápida entrevista coletiva neste domingo que localizou e prendeu os policiais responsáveis pela detenção do estudante Marco Antonio Sánchez, de 17 anos, enquanto a investigação avança.

Sánchez foi detido pela polícia na terça-feira passada quando fotografava em um bairro da zona norte da cidade. Desde então nãp se sabe seu paradeiro.

Uma manifestação neste domingo na Cidade do México exigiu o aparecimento com vida do jovem e seus familiares pediram ajuda para localizá-lo.