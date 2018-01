Carrie Fisher ganha Grammy póstumo por seus áudio-livro de memórias

A atriz Carrie Fisher, que encarnou o famoso personagem da Princesa Leia na saga "Star Wars, recebeu neste domingo um Grammy por suas memórias, uma homenagem póstuma para uma estrela com alto impacto cultural, mas que recebeu poucos prêmios.

Fisher ganhou o prêmio de melhor álbum narrado, pelo áudio-livro de suas memórias "The Princess Diarist", publicado semanas antes da atriz morrer, em dezembro de 2016, aos 60 anos, por uma parada cardíaca.

No livro, Fisher revela que teve uma aventura amorosa com Harrison Ford, casado, depois de o ter conhecido durante a filmagem do primeiro filme de "Star Wars" em 1977.

Embora a Princesa Leia e "Star Wars" tenham se tornado ícones da cultura cinematográfica, Fisher teve pouco reconhecimento da crítica e nunca foi indicada ao Oscar.