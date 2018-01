"Cameron Post" vence o principal prêmio de Sundance

"The Miseducation of Cameron Post", um drama sobre a terapia de conversão gay da diretora Desiree Akhavan, venceu o principal prêmio do Festival de Cinema de Sundance, que terminou neste domingo.

Com Chloe Grace Moretz como protagonista, o filme impressionou o júri e os espectadores com a história de uma adolescente que se vê obrigada a passar por uma terapia depois que é flagrada em uma relação sexual com a rainha do baile de formatura da escola.

"Em nome de toda a equipe de 'Cameron Post' queremos dedicar este prêmio aos sobreviventes da comunidade LGTB à terapia de conversão", disse Moretz.

"Kailash", sobre o trabalho de um homem para acabar com a escravidão infantil, recebeu o prêmio de melhor documentário americano, enquanto o prêmio do público para melhor filme americano foi atribuído a "Burden", de Andrew Heckler.

"Butterflies" recebeu o prêmio do júri de filme internacional, enquanto "Of Fathers and Sons," sobre a radicalização jihadista, do celebrado cineasta sírio Talal Derki, venceu na categoria documentário internacional.

O Festival de Sundance, fundado pelo ator Robert Redford, é uma vitrine para o cinema independente e em muitas ocasiões a mostra serve de trampolim para outras premiações de Hollywood.

Entre os filmes exibidos na edição de 2017, "Corra", de Jordan Peele, "Me Chame Pelo Seu Nome", do diretor italiano Luca Guadagnino, e "Mudbound", de Dee Rees, foram indicados em várias categorias do Oscar 2018.

A seguir a lista de vencedores do Festival de Sundance 2018:

- Drama EUA -

Prêmio do júri: "The Miseducation of Cameron Post"

Prêmio do público: "Burden"

Direção: Sara Colangelo, "The Kindergarten Teacher"

Roteiro Christina Choe, "Nancy"

Prêmio especial do júri para primeiro filme: Reinaldo Marcus Green, "Monsters and Men"

Prêmio especial do júri por excelência em direção: Reed Morano, "I Think We're Alone Now"

Prêmio especial do júri por atuação: Benjamin Dickey, "Blaze"

- Documentário EUA-

Prêmio do júri: "Kailash"

Prêmio do público: "The Sentence"

Direção: Alexandria Bombach, "On Her Shoulders"

Prêmio especial do júri por impacto social: "Crime + Punishment"

Prêmio especial do júri por visão criativa: "Hale County This Morning, This Evening"

Prêmio especial do júri por narrativa: "Three Identical Strangers"

Prêmio especial do júri de revelação: "Minding the Gap"

- Cinema internacional -

Prêmio do júri: "Butterflies"

Prêmio do público: "The Guilty"

Direção: Isold Uggadottir, "And Breathe Normally"

Prêmio especial do júri por atuacção: Valeria Bertuccelli, "The Queen of Fear"

Prêmio especial do júri por roteiro: Julio Chavezmontes e Sebastian Hofmann, "Tiempo compartido"

Prêmio especial do júri por atuação conjunta: "Dead Pigs"

- Documentário estrangeiro -

Prêmio do júri: "Of Fathers and Sons"

Prêmio do público: "This is Home"

Direção: Sandi Tan, "Shirkers"

Prêmio especial do júri por narrativa magistral: Steven Loveridge, "M.I.A."

Premio especial do júri de montagem: "Our New President"

Prêmio especial do júri de fotografía: Maxim Arbugaev, Peter Indergand "Genesis 2.0"