Oposição venezuelana reinscreve partidos para recuperar terreno nas eleições

A oposição venezuelana recolhe neste sábado assinaturas para reinscrever seus dois principais partidos no poder eleitoral, tentando recuperar terreno para as eleições presidenciais depois de alta corte do país ter excluído a coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD) da disputa.

Pequenas filas se formaram em vários centros de coleta de assinaturas para validar a Primeiro Justiça e Ação Democrática. Em um dos postos, no leste de Caracas, Clemente Moreno, disse à AFP que compareceu "para consolidar o poder do voto".

"Só com o voto podemos sair desta barbárie", disse.

A Assembleia Constituinte adiantou para antes de 30 de abril as eleições presidenciais, nas quais Nicolás Maduro tentará a reeleição.

"São eleições repentinas inventadas pelo governo, porque temem que a situação econômica, que já é terrível, continue piorando", disse o líder da Ação Democrática, Henry Ramos Allup, que já expressou suas aspirações presidenciais.

A Constituinte ordenou a reinscrição de vários partidos de oposição que ficaram à margem das eleições municipais em dezembro do ano passado, argumentando fraude na eleição de governadores em outubro.

A oposição, dividida e com seus líderes principais -Leopoldo López e Henrique Carpriles- impossibilitados de disputar as eleições, não consegue decidir como encarará a disputa.