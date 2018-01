Irã anuncia detenção de 16 membros do EI em confronto com três mortos

Os Guardiães da Revolução, corpo de elite iraniano, anunciaram neste sábado a detenção de 16 supostos membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI) e a morte de três militares em combates no sul do país, segundo seu site sepahnews.

"Dezesseis membros do grupo terrorista (EI) foram detidos e (há) vários mortos" neste sábado "na região de Bamu", na província de Fars (sul), declarou o general Mohammad Pakpur, chefe do Exército dos Guardiães, que acrescentou que "três membros dos Guardiães" morreram.

"Esses terroristas queriam executar atentados nas cidades fronteiriças e no centro do país", acrescentou o general.

Os Guardiães afirmaram que os membros do Estado Islâmico se infiltraram pela fronteira ocidental com o Iraque.

No dia 7 de junho, dois atentados, contra o parlamento iraniano e contra o mausoléu do imã Jomeini, deixaram 17 mortos e dezenas de feridos. Foram os primeiros ataques reivindicados pelo EI no Irã.