Riad liberta magnate de televisão detido em operação anticorrupção

As autoridades sauditas liberaram Walid al Ibrahim, proprietário das redes de televisão árabes MBC, quase três meses depois de sua prisão em uma ampla operação anticorrupção.

Al Ibrahim estava entre as cerca de 350 personalidades do mundo político e dos negócios detidas durante a operação lançada no dia 4 de novembro pelo príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salmán.

O governo também liberou outros presos como Jaled Tuwaijri, ex-chefe da corte real, e Turki bin Naser, ex-dirigente da agência de meteorologia saudita, informou uma fonte próxima ao regime.

Não se sabem as condições de sua libertação, e o governo não comentou o fato.