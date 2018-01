Press Release from Business Wire : FedEx Corporation

A FedEx Corporation está anunciando três programas importantes hoje depois da recente promulgação da Lei americana de empregos e redução fiscal (U.S. Tax Cuts and Jobs Act):

1) Mais de US$200 milhões em aumento de remuneração, cerca de dois terços dos quais serão destinados a membros da equipe que recebem por hora, adiantando os aumentos salariais anuais de 2018 em seis meses até 01 de abril, a contar da data normal de outubro. O restante financiará aumentos nos planos de incentivo baseados em desempenho para o pessoal assalariado.

2) Uma contribuição voluntária de US$1,5 bilhão para o plano de pensão do FedEx para garantir que ele continue sendo um dos melhores programas de aposentadoria financiados no país.

3) Investir US$1,5 bilhão para expandir significativamente o núcleo da FedEx Express Indianapolis nos próximos sete anos. O Memphis SuperHub também será modernizado e ampliado num importante programa, cujos detalhes serão anunciados ainda nessa primavera.

A FedEx acredita que a Lei de empregos e redução fiscal pode aumentar o PIB e os investimentos nos Estados Unidos.

Como resultado dessas ações, a empresa não alterou a orientação sobre seus ganhos fiscais e despesas de capital de 2018 conforme emitida em 19 de dezembro de 2017.

A contribuição de pensão adicional deve ser financiada no terceiro trimestre do ano fiscal de 2018, através de fontes disponíveis de financiamento da dívida.

