Macron diz 'claramente' a Macri preocupações sobre acordo com Mercosul

O presidente francês Emmanuel Macron declarou, nesta sexta-feira, ter expressado "muito claramente" a seu equivalente argentino Mauricio Macri as preocupações francesas sobre o capítulo agropecuário da negociação UE-Mercosul, em particular no tema da carne bovina.

Durante um encontro dos dirigentes em Paris, "expressei muito claramente ao senhor Macri as preocupações da França, em particular sobre os assuntos agropecuários e mais especificamente sobre a carne", afirmou Macron em uma entrevista coletiva conjunta.

"Compartilhamos a mesma visão estratégica deste acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que pode ser bom para ambas as partes e que é pertinente tentar concluir rapidamente, no contexto geopolítico atual", acrescentou o mandatário francês.

"Acho que é desejável e tecnicamente possível achar uma via que permita responder aos objetivos do Mercosul, e em particular da Argentina, e aos objetivos da União Europeia, e em particular da França", disse.

Nesta quinta-feira, Macron garantiu aos pecuaristas de seu país que iria indicar a Macri os limites que a França não quer ultrapassar nessa negociação dentro do bloco da UE, que já dura quase duas décadas.

"Está claro que (o acordo) será um desafio, sobretudo para o setor bovino, porque permitirá a entrada de volumes" de carne sul-americana nos países europeus sem tarifas aduaneiras, admitiu o presidente francês.

Macri chegou a Paris vindo de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial.

Macron também anunciou que os dois mandatários fecharam um contrato de venda de cinco caças franceses para Forças Armadas argentinas.

"Em matéria comercial, nos parabenizamos pelo acordo assinado por nossos ministros de Defesa para a venda de cinco Super-Etendard modernizados e seus equipamentos para as Forças Armadas argentinas", declarou o presidente francês na entrevista.

Os Super-Etendard da Dassault Aviation começaram a ser utilizados pela Marinha francesa em 1978, e os últimos exemplares foram retirados da ativo em julho de 2016.

A Marinha argentina utilizou os Super-Etendard durante a Guerra das Malvinas.