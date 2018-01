Comentários sobre dólar não tinham intenção de encorajar movimentos, diz Mnuchin

São Paulo, 26 - O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou nesta sexta-feira que os comentários feitos ontem a respeito do dólar "não tinham intenção de encorajar nenhum movimento". Na véspera, Mnuchin de que um dólar mais fraco "é bom para o comércio", que acabou fazendo com que a divisa americana chegasse ao menor nível ante o euro desde 2014.



"Os comentários sobre o dólar foram apenas a constatação de um fato", disse Mnuchin nos bastidores do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. "Dólar no curto prazo não é problema meu, independente de sua direção", completou.



Ontem, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, criticou de forma velada a fala de Mnuchin, destacando que os países "não devem falar sobre a taxa de câmbio motivados pela competitividade".



O dirigente europeu teve cuidado para não mencionar o nome de Mnuchin, mas fez referência duas vezes a um comunicado assinado por membros do Fundo Monetário Internacional (FMI), incluindo os EUA, em outubro de 2017, no qual os países se comprometem a se abster de comentários sobre câmbio motivados por competitividade.



