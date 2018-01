Franceses brigam por desconto em potes de Nutella

A decisão de uma rede francesa de supermercados de oferecer um desconto de 70% no creme de avelã com cacau Nutella provocou uma verdadeira loucura em vários estabelecimentos, com direito à briga entre os clientes para tentar levar o maior número possível de potes.

"As pessoas correram, empurraram, quebraram coisas. Era como uma orgia", afirmou o funcionário de um supermercado Intermarché em Formach, nordeste da França.

"Quase chamamos a polícia", disse.

A rede de supermercados pediu desculpas aos clientes e se declarou surpresa com a "magnitude dos eventos excepcionais".

A rede de supermercados geralmente vende o pote de Nutella por 4,50 euros, mas com o desconto de 70% o preço caiu para 1,41 euro.

Nas redes sociais, vídeos mostram os clientes avançando sobre pilhas de potes de Nutella.

Os internautas fizeram piadas com o furor provocado pelo desconto.

"Sério!!?? Tudo isso por Nutella?!", escreveu Kenny Le Bon (@KennyLeBon) no Twitter ao divulgar um vídeo de uma multidão correndo até uma prateleira.

"Eu pretendia comprar no domingo. Mas não quero morrer", tuitou Ruthii Trudie (@ruthii_rawr).

A Ferrero, empresa italiana que produz a Nutella, se desvinculou da iniciativa do Intermarché e lamentou que a promoção possa gerar "confusão e decepção" entre os consumidores.