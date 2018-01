'Anomalia' em lançamento de foguete europeu Ariane 5

O primeiro lançamento do foguete Ariane 5 em 2018 sofreu uma "anomalia" nesta quinta-feira na Guiana Francesa, anunciou o presidente-executivo da Arianespace.

Stéphane Israël indicou que o centro espacial de Kourou perdeu o contato com o foguete durante sua missão.

O Ariane 5 havia sido lançado normalmente às 19H20 de quinta-feira (20H20 em Brasília) com dois satélites de telecomunicações a bordo: o SES-14 para a operadora luxemburguesa SES e o Al Yah 3 para a Yahsat, dos Emirados Árabes Unidos.

O satélite SES-14 possui conteúdo científico para o programa de exploração da Nasa intitulado Gold (Global-scale Observation of the Limb and Disk), que deve permitir reproduzir uma imagem completa do disco terrestre a cada meia hora, a partir de uma órbita geoestacionária.