Coreia do Sul diz que sanções contra o Norte estão surtindo efeito

Davos, 25 - A ministra de Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kang Kyung-Wha, disse nesta quinta-feira que há evidências crescentes de que as sanções contra Pyongyang estão surtindo efeito, tendo em vista que o comércio em toda a fronteira entre a Coreia do Norte e a China está "praticamente congelado". Os comentários foram feitos a jornalistas durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.



Nas últimas semanas, as duas Coreias voltaram a se reaproximar diplomaticamente, enquanto algumas equipes dos dois países competirão juntas durante a Olimpíada de Inverno no próximo mês. No entanto, a ministra enfatizou que, para que o progresso diplomático seja feito além dos Jogos Olímpicos, a Coreia do Norte precisa reconhecer que sua posição sobre armas nucleares é "inaceitável" e que o país "tem que se afastar desse curso e encontrar algo diferente e claro".



De acordo com a ministra, a Coreia do Sul deseja ver "algum tipo de impulso" criado como resultado da aproximação olímpica. Ela, no entanto, advertiu que "as relações Sul-Norte não podem melhorar sem algum avanço na frente nuclear". Fonte: Associated Press.