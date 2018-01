A Schlumberger Limited (NYSE:SLB) comunicou hoje os resultados do quarto trimestre de 2017 e do ano inteiro de 2017.

Resultados do ano inteiro

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Doze meses encerrados Alteração31 de dezembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Em relação ao ano anterior Receita US$30.440 US$27.810 9% Lucro operacional antes dos impostos US$3.921 US$3.273 20% Margem operacional antes dos impostos 12,9% 11,8% 111 bps Perda líquida (Base GAAP) US$(1.505) US$(1.687) n/s Lucro líquido, excluindo encargos e créditos* US$2.085 US$1.550 35% EPS diluído (prejuízo por ação) (base GAAP) US$(1,08) US$(1,24) n/s EPS diluído, excluindo encargos e créditos* US$(1,50) US$1,14 32% *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a seção abaixo intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. n/s = não significativo *T

A receita do ano todo de 2017, de US$ 30,4 bilhões, teve um aumento interanual de 9%. Esta incluiu a atividade de ano inteiro das empresas adquiridas da Cameron, em comparação com os três quartos da atividade em 2016. Excluindo a adição de Cameron, o crescimento da receita foi impulsionado pela atividade terrestre na América do Norte, que aumentou 82% em linha com o aumento na contagem de plataformas. A receita do Grupo de Produção no ano inteiro aumentou 21%, a receita do Grupo de Caracterização de Reservatórios melhorou 2%, e as receitas do Grupo de Perfuração diminuíram 2%.

O lucro operacional anual antes de impostos em 2017 cresceu 20% e a margem operacional antes dos impostos de 13% em expansão de 111 pontos base (bps). Isso foi impulsionado pela melhoria da lucratividade na América do Norte devido ao crescimento da atividade terrestre que beneficiou tanto os Grupos de Produção como de Perfuração.

Resultados do quarto trimestre

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2017 30 de setembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita US$8.179 US$7.905 US$7.107 3% Lucro operacional antes dos impostos US$1.155 US$1.059 US$810 9C% Margem operacional antes dos impostos 14,1% 13,4% 11,4% 73 bps272 bps Lucro líquido (prejuízo) - (base GAAP) US$(2.255) US$545 US$(204) n/sn/s Lucro líquido, excluindo encargos e créditos* US$668 US$581 US$379 15v% EPS diluído (prejuízo por ação) - base GAAP US$(1,63) US$0,39 US$(0,15) n/sn/s EPS diluído, excluindo encargos e créditos* US$0,48 US$0,42 US$0,27 14x% *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a seção abaixo intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. n/s = não significativo *T

O presidente e diretor executivo da Schlumberger, Paal Kibsgaard, comentou: "Fechamos o ano com a receita do quarto trimestre crescendo 3% sequencialmente, enquanto o lucro operacional antes de impostos aumentou 9%. O crescimento sequencial foi impulsionado por uma forte atividade na América do Norte, na Arábia Saudita e na América Latina, enquanto as receitas nas áreas da Europa, CEI e África diminuíram sazonalmente. O lucro por ação de US$ 0,48, excluindo encargos, foi 14% superior ao do terceiro trimestre.

"Entre os segmentos de negócio, o aumento de receita do quarto trimestre foi liderado pelo Grupo de Produção, que cresceu 7%. O desempenho do Grupo de Produção foi impulsionado por uma forte atividade internacional, com crescimento sequencial de mais de 20% na Arábia Saudita, Rússia e Argentina. Na operação em terra na América do Norte, a receita cresceu 6% após a redistribuição de frotas adicionais de bombeamento de pressão, apesar de um ligeiro declínio sequencial na atividade de mercado.

"A receita do Grupo Cameron aumentou 9% sequencialmente com o crescimento em todas as linhas de produtos lideradas pela OneSubsea, em maior volume de projetos e aumento na receita de serviços. A receita do Grupo de Perfuração teve um crescimento sequencial mais modesto de 3%, impulsionado pelas fortes vendas da M-I SWACO no México e na América do Norte e no aumento da atividade de Serviços Integrados de Perfuração no Kuwait. A receita do grupo de Caracterização do reservatórios diminuiu 8% sequencialmente, já que o declínio sazonal na atividade da Wireline na Rússia e a menor receita em um projeto de longo prazo no Oriente Médio foram parcialmente compensados pelas vendas no final do ano do software SIS e as licenças sísmicas multi clientes WesternGeco.

"A margem operacional antes de impostos cresceu 73 bps de forma sequencial para 14,1%, impulsionada pela melhoria da lucratividade nos Grupos de Produção, Perfuração e Caracterização de Reservatórios.

"Nos últimos três anos de recessão sem precedentes no mercado, buscamos proativamente fortalecer nossa oferta de tecnologia e nossa presença no mercado em mercados-chave em todo o mundo, com a expansão de nossa presença de fratura hidráulica na América do Norte sendo o exemplo mais recente. Em linha com o ambiente comercial desafiador durante o mesmo período, restruturamos todas as partes relevantes da empresa, em termos de tamanho e configuração organizacional, para maximizar a competitividade do mercado e agilidade operacional.

"Com as mudanças significativas observadas nas prioridades dos clientes e nos hábitos de compra nos últimos anos, também continuamos a avaliar as perspectivas de retorno presentes e futuras para todas as nossas linhas de produtos, pois buscamos maximizar todos os aspectos do desempenho financeiro da empresa a longo prazo. Com base nesta análise aprofundada, a única linha de produtos que não atende às nossas expectativas de retorno em andamento, mesmo com base em uma eventual recuperação do mercado, é o nosso negócio de aquisição sísmica. Tomamos, portanto, a difícil decisão de sair do mercado de aquisição de sísmicos marinhos e terrestres e, em vez disso, transformamos nossa linha de produtos WesternGeco em uma negócio de luz de ativos, construído sobre nossa posição de liderança dentro de serviços multicliente de interpretação, processamento de dados e geofísica.

"Analisando o mercado de petróleo, o forte crescimento da demanda deverá continuar em 2018, seguindo uma economia global robusta. Do lado da oferta, a extensão dos cortes de produção liderados pela OPEP e pela Rússia já está se traduzindo em saques de inventário mais elevados do que o esperado. Na América do Norte, a produção de óleo de xisto de 2018 se anuncia como mais um ano de forte crescimento, já que os sentimentos positivos do mercado de petróleo provavelmente aumentarão o apetite de investimento e a disponibilidade de financiamento. Ao mesmo tempo, a base de produção no resto do mundo está mostrando fadiga após três anos de sub investimento sem precedentes. Os sinais subjacentes de fraqueza provavelmente se tornarão mais evidentes no próximo ano, já que as adições de produção de investimentos feitos no ciclo anterior começam a diminuir visivelmente. Em conjunto, isso significa que o mercado de petróleo está agora em equilíbrio e o desconto prévio de excesso de oferta está gradualmente sendo substituído por um prêmio de escassez no mercado, o que nos deixa cada vez mais positivos nas perspectivas globais para nossos negócios.

"Esses sentimentos positivos no mercado de petróleo são refletidos nos inquéritos externos de gastos de E&P; (exploração e produção), que preveem crescimento de 15 a 20% nos investimentos norte-americanos em 2018, enquanto o mercado internacional deverá crescer pela primeira vez em quatro anos, com um aumento projetado de 5% no gasto. Assim, ao entrar no primeiro ano de crescimento em todas as partes de nossas operações globais desde 2014, há uma renovada emoção e entusiasmo em toda a nossa organização e continuamos empenhados em oferecer produtos e serviços líderes do mercado para nossos clientes e retornos superiores nossos acionistas".

Demais eventos

Durante o trimestre, a Schlumberger readquiriu 1,6 milhão de ações ordinárias a um preço médio de US$ 64,82 por ação, por um preço total de compra de US$ 101 milhões.

No dia 7 de dezembro de 2017, a Schlumberger Production Management (SPM) e a Torxen Energy, uma empresa de E&P; canadense de capital fechado, completaram a compra da Palliser Block, localizada em Alberta, Canadá, da Cenovus Energy, uma empresa de petróleo canadense integrada.

Em dezembro de 2017, a Schlumberger anunciou planos para desenvolver um centro de fabricação industrial de última geração no King Salman Energy Park no Reino da Arábia Saudita. O centro de 500.000 m2 fabricará produtos para operações de perfuração, exploração, produção e meio de operação. Estima-se que projeto seja concluído no segundo trimestre de 2018.

Em 29 de dezembro de 2017, a Schlumberger comprou os negócios da Weatherford de perfuração e bombagem hidráulica dos EUA por US$ 430 milhões. A Schlumberger assumiu a propriedade das instalações, ativos de campo e contratos de fornecedores e clientes de Weatherford relacionados a esses negócios, nos EUA. Esta transação expandirá o negócio OneStimSM da Schlumberger.

Em 17 de janeiro de 2018, o Conselho de Administração da empresa aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,50 por ação das ações ordinárias em circulação, pagável em 13 de abril de 2018 aos acionistas registrados em 7 de fevereiro de 2018.

Receita consolidada por área

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2017 30 de setembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Sequencial Em relação ao ano anterior América do Norte 2.811 US$2.602 US$1.765 8Y% América Latina 1.034 952 952 9%9% Europa/CEI/África 1.808 1.838 1.834 -2%-1% Oriente Médio e Ásia 2.396 2.357 2.494 2%-4% Outros 130 157 62 n/sn/sUS$8.179 US$7.905 US$7.107 3% Receita da América do Norte US$2.811 US$2.602 US$1.765 8Y% Receita internacional US$5.237 US$5.147 US$5.280 2%-1% n/s = não significativo *T

A receita do quarto trimestre de US$ 8,2 bilhões aumentou 3% sequencialmente com o crescimento de 8% da América do Norte e de 2% internacional.

América do Norte

A receita na América do Norte cresceu 8% sequencialmente no aumento da atividade de terra e preços melhorados, enquanto a receita offshore aumentou devido às vendas de licenças sísmicas multicliente de fim de ano da WesternGeco. A receita eme terra na América do Norte cresceu 5% sequencialmente, apesar de um declínio de 1% na contagem total do estágio de mercado. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela atividade da OneStim, que foi impulsionada por redistribuições de frotas adicionais. A receita do grupo de perfuração em terra da América do Norte aumentou devido à forte demanda contínua de seções laterais mais longas nos poços de petróleo de xisto. A melhora nas vendas e serviços de produtos de Surface and Drilling Systems da Cameron também contribuíram para maiores receitas na América do Norte.

Internacional

A receita na área da América Latina aumentou 9% sequencialmente devido ao aumento das atividades do Grupo de Perfuração e Produção na Argentina e na Colômbia. A receita do projeto SPM no Equador foi essencialmente plana, enquanto a receita no geomercado do México e da América Central diminuiu na sequência das fortes vendas de licenças sísmicas multi clientes da WesternGeco registradas no terceiro trimestre. O maior volume de projetos para a OneSubsea também contribuiu para o aumento da receita na Área.

Dado o recente desenvolvimento econômico e político na Venezuela, a Schlumberger determinou que era apropriado reduzir seu investimento no país. Como resultado, a Schlumberger registrou encargos de desvalorização pré-impostos de US$ 938 milhões durante o quarto trimestre de 2017.

A receita na área Europa/CEI/África diminuiu 2% sequencialmente, uma vez que a atividade de pico de verão terminou na Rússia, no Mar do Norte e na Europa Continental. Este declínio, no entanto, foi parcialmente compensado pelas fortes vendas de software SIS, bem como pelo aumento das vendas de produtos de conclusão, levantamento artificial e ferramentas de brocas e perfuração em toda a Área. A receita da África Subsaariana diminuiu sequencialmente a partir de uma menor atividade no Congo, bem como da ausência de vendas de licenças sísmicas multi clientes WesternGeco em Moçambique registradas no terceiro trimestre.

A receita da Zona Oriente e Ásia aumentou 2% sequencialmente devido à forte atividade de projetos de Serviços de Produção Integrada (IPS) no geomercado da Arábia Saudita e do Barein. Esse aumento foi parcialmente compensado pela menor receita como resultado de uma alteração na estimativa de um projeto de construção de longo prazo no Oriente Médio que é contabilizado pelo método de porcentagem de conclusão. A atividade foi maior para os Grupos de Produção e Perfuração nos geomercados do Oriente Médio e Extremo Oriente da Ásia e da Austrália, com atividade de projeto de Serviços de Perfuração Integrada (Integrated Drilling Services, IDS) significativamente mais forte no Kuwait. O aumento das vendas de produtos de válvulas e medições e maior volume de projetos para a OneSubsea na Austrália também contribuiu para aumentar a receita na Área.

Grupo de caracterização de reservatórios

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2017 30 de setembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita US$1.638 US$1.771 US$1.676 -8%-2% Lucro operacional antes dos impostos US$360 US$311 US$319 16% Margem operacional antes dos impostos 22,0% 17,6% 19,0% 441 bps294 bps*T

A receita do Grupo de caracterização de reservatórios de US$ 1,6 bilhões, dos quais 74% vieram dos mercados internacionais, diminuiu 8% sequencialmente. Isso foi impulsionado pelos efeitos de um declínio sazonal na atividade da Wireline na Rússia e por uma mudança na estimativa de um projeto de longo prazo no Oriente Médio. Esse declínio foi parcialmente compensado pelas vendas de fim de ano de software SIS e licenças sísmicas multi clientes WesternGeco. Geograficamente, o aumento das vendas de software SIS foi registrado em vários geomercados, enquanto as maiores vendas de licenças sísmicas multi clientes da WesternGeco no Golfo do México dos EUA foram parcialmente compensadas por menores vendas de licenças no geomercado do México e da América Central.

A margem operacional antes de impostos de 22% foi 441 bps maior sequencialmente, suportada pelo aumento das contribuições do software SIS de alta margem e das vendas de licenças sísmicas multi clientes da WesternGeco, bem como o impacto da contabilização do projeto de longo prazo no Oriente Médio.

O desempenho do Grupo de caracterização de reservatórios foi melhorado pelas operações de Gerenciamento de Serviços Integrados (Integrated Services Management, ISM) e reforçado por prêmios contratados e implementações de novas tecnologias.

A BP adjudicou à Schlumberger um contrato ISM para a construção de cinco a oito poços de desenvolvimento no projeto Mad Dog 2 no Golfo do México dos EUA. O escopo de trabalho neste contrato de desempenho inclui todos os serviços relacionados à perfuração com o objetivo de alcançar custos mais baixos de construção de poços, mantendo os requisitos de segurança, confiabilidade e integridade.

Na Indonésia, o ISM perfurou 13 poços para a KS ORKA para o projeto geotérmico Sorik Marapi no norte de Sumatra. Isso incluiu a implantação de tecnologias e serviços de seis linhas de produtos diferentes, como a plataforma Xtreme* de alta pressão e alta temperatura e o serviço de análise de sistema dinâmico integrado i-DRILL*. Isso levou a uma eficiência operacional de 99,9% neste ambiente desafiador de alta temperatura.

A Schlumberger anunciou no SIS Global Forum em Paris, na França, que a BP será um parceiro estratégico na solução de planejamento de construção de poço digital DrillPlan* e em uma solução de execução futura focada na perfuração de um poço. A BP fará um projeto piloto com essas soluções durante o desenvolvimento do campo Khazzan em Omã. A solução DrillPlan é o primeiro passo no ambiente de E&P; cognitivo DELFI*. Esta tecnologia tem o potencial de oferecer um programa de planejamento de poços em dias em vez de semanas e faz parte de uma oferta de construção de poços totalmente integrada.

Em dezembro, a Schlumberger inaugurou o laboratório de análises de rotas e reservatórios recentemente ampliado em Houston, Texas. O laboratório permite que peritos petrotecnicos aproveitem melhor a análise física e digital de rocha e fluidos para a caracterização abrangente do reservatório. A integração de dados e informações das medições de campo e laboratoriais realizadas nesta nova instalação no ambiente cognitivo E&P; do DELFI aumentará a colaboração entre as equipes de E&P; para utilizar todo o potencial de todos os dados e ciência disponíveis na otimização de ativos de petróleo e gás.

No sul do Texas, a Wireline implantou uma combinação de tecnologias para a Chesapeake Operating LLC para completar o segundo maior projeto de caracterização de fraturas micro sísmicas na América do Norte no campo JJ Henry. As tecnologias incluíam matrizes de imagens sísmicas versáteis VSI* posicionadas horizontalmente por um trator de serviços de furo com caixa TuffTRAC* para permitir o mapeamento em tempo real de projetos experimentais de estimulação de recursos não convencionais. A análise desses dados permitirá ao cliente reduzir o risco de decisões que afetam o design de estimulação e a colocação de poços.

Grupo de perfuração

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2017 30 de setembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita US$2.180 US$2.120 US$2.013 3%8% Lucro operacional antes dos impostos US$319 US$301 US$234 66% Margem operacional antes dos impostos 14,6% 14,2% 11,6% 43 bps300 bps*T

A receita do grupo de perfuração de US$ 2,2 bilhões, da qual 73% veio dos mercados internacionais, aumentou 3% sequencialmente impulsionado pelas fortes vendas da M-I SWACO em terra no México e América do Norte, bem como pelo aumento da atividade IDS no Kuwait. A maior atividade de perfuração na Argentina e na Colômbia, novos começos de projetos de perfuração no Catar e na China, o reinício da atividade terrestre na Líbia e o aumento das vendas de broca de perfuração na Argélia também contribuíram para o crescimento da receita.

A margem operacional pré-taxativa de 15% expandiu 43 bps de forma sequencial a partir da melhoria da rentabilidade em Perfuração e Medições e nas vendas de produtos M-I SWACO aumentadas.

O desempenho do Grupo de Perfuração no quarto trimestre foi reforçado por contratos ganhados, operações de IDS e uma gama completa de tecnologias e sistemas de perfuração integrados que ajudaram a reduzir os custos operacionais.

A Saudi Aramco concedeu à Schlumberger dois contratos IDS para fornecer equipamentos de perfuração e serviços para até 146 poços de gás e até 128 poços de petróleo ao longo de três anos. A IDS usará processos aprimorados e a tecnologia mais recente para aumentar os níveis de eficiência e melhorar a relação custo-eficácia, mantendo os mais altos padrões de segurança operacional.

A Kuwait Energy concedeu à Schlumberger um contrato IDS de um ano para quatro poços e um poço opcional no campo Siba. Os serviços integrados incluirão brocas de elemento de diamante cônico Ferramentas de brocas e perfuração StingBlade*, bem como tecnologias de perfuração e medidas, M-I SWACO, Wireline, serviços de conclusões e poços.

Na Índia, a Vedanta Limited (Cairn Oil & Gas) concedeu à Schlumberger um contrato IDS de dois anos, com uma extensão opcional de um ano, avaliada em US$ 40 milhões para uma campanha de exploração offshore na Baía de Bengala. O contrato inclui a prestação de serviços e tecnologias de múltiplas linhas de produtos Schlumberger, como M-I SWACO, perfuração e medidas, ferramentas de broca e perfuração, Wireline, serviços de poços e OneSubsea.

No setor mexicano do Golfo do México, a IDS usou uma combinação de tecnologias para a Hokchi Energy para reduzir o tempo de perfuração em 154 dias e melhorar a taxa de penetração (ROP) em 50% em uma campanha de quatro poços, permitindo que a Hokchi perfure um quinto poço de avaliação dentro do prazo e orçamento do escopo inicial do projeto. Tecnologias incluídas tecnologia de corte PDC de alto impacto resistente ao desgaste, ferramentas de broca e de perfuração FireStorm*, alargador expansível de ciclo completo Rhino XS2*, serviço de análise de sistema dinâmico integrado i-DRILL e sistema rotativo orientável de perfuração e medição PowerDrive X6*.

No offshore da Rússia, o IDS usou uma combinação de tecnologias para LUKOIL-Nizhnevolzhskneft para economizar US$ 4,6 milhões em custos operacionais, eliminando a necessidade de três poços piloto no campo Filanovsky no Mar Cáspio. A construção do poço foi realizada 19 dias mais rápido do que o planejado. O serviço GeoSphere* de mapeamento de reservatório durante a perfuração permitiu que o cliente atingisse precisamente o poço na zona alvo, diminuindo assim os riscos técnicos para as operações de conclusão.

No setor britânico do Mar do Norte, Perfurações e medidas usou o serviço de mapeamento e manutenção de reservatórios da GeoSphere para a Centrica Energy para eliminar a necessidade de um buraco piloto e operações complexas de distanciamento no campo Chestnut. O serviço GeoSphere permitiu ajustes em tempo real à trajetória do poço durante a perfuração, maximizando o contato do reservatório do poço horizontal no reservatório complexo de injectite.

Na Argentina, Perfurações e medidas usou uma combinação de tecnologias para um grande produtor de petróleo para perfurar a seção lateral mais longa na parte de xisto de Vaca Muerta. A seção horizontal no campo Pampa de las Yeguas tem 3.152 m de comprimento. As tecnologias incluíram o sistema orientável rotativo PowerDrive Orbit* e o sistema roteador rotativo de alta taxa de construção PowerDrive Archer*.

No setor norueguês do Mar do Norte, as tecnologias do Grupo de Perfuração ajudaram a economizar US$ 5,5 milhões em custos operacionais da Statoil, equivalentes a 28 dias de tempo de operação, no campo de Gullfaks. Uma solução personalizada permitiu que a Statoil tivesse acesso ao reservatório com uma broca de perfuração convencional em uma seção desafiadora de furo revestido. A combinação de tecnologias que ajudaram a reduzir o tempo de operação e aumentar a confiabilidade do sistema incluiu a solução de deslocamento do desviador abrangente TrackMaster*, o sistema rotativo orientável PowerDrive X6 e o sistema alargador duplo de eliminação de buraco do ratinho do Rhino RHE*.

Grupo de produção

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2017 30 de setembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita US$3.079 US$2.876 US$2.203 7@% Lucro operacional antes dos impostos US$315 US$283 US$128 116% Margem operacional antes dos impostos 10,2% 9,8% 5,8% 39 bps440 bps*T

A receita do grupo de produção de US$ 3,1 bilhões, dos quais 54% vieram dos mercados internacionais, apresentou um aumento sequencial de 7%. O desempenho foi impulsionado pela forte atividade internacional, com crescimento sequencial de mais de 20% na Arábia Saudita, Rússia e Argentina. Na América do Norte, a receita de terra cresceu 6% após a redistribuição de frotas adicionais de bombeamento de pressão, apesar de um declínio de 1% na contagem do estágio do mercado. Sequencialmente, a receita SPM era essencialmente plana.

A margem operacional antes de impostos de 10% aumentou 39 bps de forma sequencial devido ao melhor preço em terras na América do Norte. A margem incremental em terra da América do Norte foi de 23%, ampliando a margem operacional antes de impostos em quase 100 bps durante o trimestre.

O Grupo de Produção beneficiou de implantações de tecnologia e prêmios contratuais.

A Occidental Petroleum Corporation (Oxy) e a Schlumberger assinaram um memorando de entendimento para uma parceria de serviço de cinco anos no projeto Aventine na bacia do Delaware no Novo México. Os parceiros reduzirão conjuntamente o custo por barril da maneira mais segura e eficiente possível. Na pendência da negociação final do contrato, o acordo inclui um alcance mínimo de 700 poços, exclusividade de serviços e construção de uma instalação da Schlumberger dentro da área Oxy que servirá o projeto Aventine, bem como outros operadores da região.

Na Luisiana, a OneStim usou o serviço de fraturamento BroadBand Sequence* para a Aethon Energy e obteve produção no quartil superior em um poço após estimular uma perfuração de quatro poços no Haynesville Shale. O serviço BroadBand Sequence injetou tampões para promover o desvio e estimular todos os conjuntos de perfuração, e a análise de pressão verificou o estímulo durante o intervalo perfurado. Como resultado, a Aethon Energy entregou uma dedicada frota de fraturamento para a Schlumberger nesta bacia.

Na terra da América do Norte, a OneStim implantou o serviço de fraturação BroadBand Sequence para Encana para refazer poços em duas peças de xisto. No Eagle Ford Shale, o serviço de sequência de banda larga aumentou a produção de petróleo em um poço de aproximadamente 50 bbl/d a 650 bbl/d e aumentou a pressão de fluxo de 250 psi para 5.000 psi. No Hayesville Shale, o serviço BroadBand Sequence ajudou a aumentar a produção de gás em um poço de 100 Mscf/d para 5.000 Mscf/d, com a pressão de fluxo aumentando de 1.500 psi para 6.000 psi. A seleção dos poços para refracturamento foi baseada na qualidade do reservatório, na conclusão e na história da produção e na localização em relação aos poços de compensação.

No Reino Unido, a Hurricane Energy concedeu à Schlumberger um contrato para a provisão de tecnologias de soluções de Artificial Lift para o campo de Lancaster Basement na plataforma continental do Reino Unido, a oeste de Shetland. As tecnologias incluem sistemas de bomba elétrica submersível REDA Maximus* com sistemas de transmissão de velocidade variável.

Em British Columbia, a tecnologia HEAL System? foi utilizada para vários clientes de petróleo e gás para aumentar a produtividade em uma média de 75% em 25 poços horizontais em Montney Shale. Como uma joint venture entre a Schlumberger e a Production Plus Energy Services Inc., a tecnologia HEAL System foi projetada para diminuir os custos de produção ao mitigar o fluxo de fluido de lâminas multifásicas e interferência excessiva de gás durante as fases de produção dos poços horizontais não convencionais. Esta tecnologia já foi introduzida em todas as grandes bacias de xisto com muitos líquidos em terra na América do Norte.

Grupo Cameron

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2017 30 de setembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita US$1.414 US$1.297 US$ 1.346 9%5% Lucro operacional antes dos impostos US$203 US$ 194 US$188 5%8% Margem operacional antes dos impostos 14,4% 14,9% 14,0% -58 bps38 bps*T

A receita do grupo Cameron de US$ 1,4 bilhão, dos quais 56% provenientes de mercados internacionais, cresceu 9% sequencialmente. O crescimento foi registrado em todas as linhas de produtos, liderada pela OneSubsea com maior volume de projetos e aumento da receita de serviços na Austrália e no México. A receita dos Sistemas de Superfície aumentou devido à venda mais forte de produtos em terra na América do Norte, enquanto a receita de Drilling Systems cresceu com o aumento de volume de produtos nos EUA e na Noruega. As receitas de válvulas e medições aumentaram com as vendas de produtos mais elevadas na Arábia Saudita e geomercado do Oriente Médio Oriente.

A margem operacional pré-fiscal de 14% diminuiu 58 bps de forma sequencial, principalmente devido a uma alteração na mistura em Sistemas de Superfície e Perfuração.

O desempenho do Grupo Cameron beneficiou-se das sinergias da Subsea Integration Alliance, soluções eficientes em termos de capital, adjudicação de contratos e comercialização de novas tecnologias.

A Ophir Equatorial Guinea Limited - uma subsidiária da Ophir Energy - concedeu pela Subsea Integration Alliance (uma parceria entre a OneSubsea e a Subsea 7), um contrato de engenharia, aquisição, construção, instalação e comissionamento (engineering, procurement, construction, installation, and commissioning, EPCIC) para o projeto Fortuna FLNG na Guiné Equatorial. O contrato inclui umbilicais submarinos, tubos de subida e linhas de fluxo, e um sistema de produção submarino. O projeto entregará 440 Mmscf/d de gás através de infra-estrutura que compreende quatro poços localizados a uma profundidade média de água de 1.790 m. As despesas ao abrigo do contrato EPCIC só serão iniciadas após o projeto FID. A entrega do primeiro gás é esperada em 2020.

A Schlumberger instalou e encomendou o primeiro sistema de perfuração de pressão gerenciada (managed pressure drilling, MPD) totalmente por OEM da indústria para o empreiteiro Stena Drilling. O sistema MPD em circuito fechado, atualmente instalado na barca de perfuração em águas muito profundas Stena Carron, foi usado recentemente para perfurar poços de exploração no sul da Guiana.

Neste trimestre, a Schlumberger comercializou a válvula de esfera integrada da tecnologia de assento GROVE IST* que requer torque de até 70% menos, reduzindo o desgaste em peças móveis, resultando em menor custo total de propriedade. A válvula GROVE IST também pesa até 40% menos do que as válvulas esféricas convencionais, o que é um benefício fundamental em ambientes mais severos, onde geralmente são necessárias válvulas de maior porte. Além disso, a tecnologia GROVE IST usa um design patenteado de assento sobre a bola que excedeu o padrão da indústria no desempenho de vedação por um fator de 100 durante o teste de pressão de qualificação.

Em Queensland Austrália, a Senex Energy adjudicou à Schlumberger um contrato IDS para a construção de 30 poços de gás de cura de carvão. Este contrato integrado inclui a Schlumberger Land Rigs e, pela primeira vez na Austrália, cabeças de superfície da Surface Systems. As operações começaram em junho de 2017 e foram concluídas em novembro de 2017. Esta operação integrada com uma plataforma única alcançou um ponto de referência de 3 dias e 16 horas para perfurar e completar um poço, incluindo o tempo necessário para mover a plataforma.

Introduzidas em 2014, as soluções eficientes em termos de capital da OneSubsea estendem a tecnologia de impulsão submarina líder do mercado e agora são parte integrante de todos os projetos de clientes. As soluções eficientes em termos de capital reduziram os prazos médios de produtos submarinos em mais de 50%, economizando até 60% nos custos de projeto. Como um portfólio de projetos padronizados que alavancam processos de engenharia e fabricação simplificados, as soluções eficientes em termos de capital fornecem sistemas integrados de produção submarina, o que reduz o tempo de ciclo do projeto e o custo total. A adoção de planos de qualidade pré-qualificados, fornecedores, materiais e especificações de solda melhoraram a eficiência e a confiabilidade do ciclo de vida de fabricação do produto.

Tabelas Financeiras

-0- *T Demonstração consolidada condensada dos resultados (Perdas) (em milhões, exceto por quantidade de ações) Quarto trimestre Doze Meses Períodos encerrados em 31 de dezembro 2017 2016 2017 2016 Receita US$8.179 US$7.107 US$30.440 US$27.810 Juros e outras receitas 52 47 224 200 Despesas Custo da receita (1)7.201 6.193 26.543 24.409 Pesquisa e engenharia 192 261 787 1.012 Geral e administrativo 109 99 432 403 Depreciações e outros (1)2.701 599 3.211 3.172 Fusões e integrações (1)95 76 308 349 Juros 143 139 566 570 Perda antes dos impostos US$(2.210) US$(213) US$(1.183) US$(1.905) Custo da receita (benefício) (1)62 (19) 330 (278) Perda líquida US$(2.272) US$(194) US$(1.513) US$(1.627) Perda líquida atribuível à participação minoritária (17) 10 (8) 60 Prejuízo líquido atribuível a Schlumberger (1)US$(2.255) US$(204) US$(1.505) US$(1.687) Perdas diluídas por ação da Schlumberger (1)US$(1,63) US$(0,15) US$(1,08) US$(1,24) Média de ações em circulação 1.385 1.391 1.388 1.357 Média de ações em circulação presumindo diluição 1.385 1.391 1.388 1.357 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)US$906 US$1.016 US$3.837 US$4.094 *T

-0- *T (1) Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamento e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos SPM. *T

-0- *T Balanço consolidado condensado (em milhões) 31 de dezembro, 31 de dezembro, Ativos 2017 2016 Ativo circulante Caixa e investimentos em curto prazo US$5.089 US$9.257 Contas a receber 8.084 9.387 Outros ativos circulantes 5.324 5.283 18.497 23.927 Investimentos de renda fixa, mantidos até o vencimento - 238 Ativos fixos 11.576 12.821 Dados sísmicos multicliente 727 1.073 Fundo de comércio 25.118 24.990 Ativos intangíveis 9.354 9.855 Outros ativos 6.715 5.052 US$71.987 US$77.956 Passivos e patrimônio Passivo circulante Contas a pagar e passivo adquirido US$10.036 US$10.016 Passivo estimado para imposto de renda 1.223 1.188 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo 3.324 3.153 Dividendos a pagar 699 702 15.282 15.059 Dívida de longo prazo 14.875 16.463 Impostos diferidos 1.650 1.880 Benefícios pós-aposentadoria 1.082 1.495 Outros passivos 1.837 1.530 34.726 36.427 Patrimônio 37.261 41.529 US$71.987 US$77.956 *T

Liquidez

-0- *T (em milhões) 31 de dezembro, 30 de setembro, 31 de dezembro, Componentes da liquidez 2017 2017 2016 Caixa e investimentos em curto prazo US$5.089 US$4.952 US$9.257 Investimentos de renda fixa, mantidos até o vencimento - - 238 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo (3.324) (1.289) (3.153) Dívida de longo prazo (14.875) (15.871) (16.463) Dívida líquida (1)US$(13.110) US$(12.208) US$(10.121) Detalhes de alterações na liquidez: DozeQuarto Doze MesesTrimestre Meses Períodos encerrados em 31 de dezembro 2017 2017 2016 Perda líquida antes de participação minoritária US$(1.513)US$(2.272) US$(1.627) Depreciação e outras despesas, impostos líquidos antes dos juros não controlados 3.6242.945 3.237 US$2.111US$673 US$1.610 Depreciação e amortização (2)3.837906 4.094 Despesas com pensões e outros benefícios pós-aposentadoria 10425 187 Despesas com remuneração baseada em ações 34382 267 Financiamento de pensão e outros benefícios pós-aposentadoria (133)(26) (174) Alteração no capital de giro (823)650 416 Restituição de imposto federal dos EUA 685- - Outros (461)(59) (139) Fluxo de caixa de operações(3)US$5.663US$2.251 US$6.261 Despesas de capital (2.107)(625) (2.055) Investimentos de SPM (1.609)(1.117) (1.031) Dados sísmicos multicliente capitalizados (276)(53) (630) Fluxo de caixa livre (4)1.671456 2.545 Dividendos pagos (2.778)(692) (2.647) Programa de recompra de ações (969)(101) (778) Rendimentos de planos de ações de funcionários 29736 415 (1.779)(301) (465) Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido mais dívida adquirida (847)(465) (4.022) Outros (363)(136) (87) Aumento na dívida líquida (2.989)(902) (4.574) Dívida líquida, começo do período (10.121)(12.208) (5.547) Dívida líquida, final do período US$(13.110)US$(13.110) US$(10.121) *T

-0- *T (1) "Dívida líquida" representa a dívida bruta menos espécie, investimentos de curto prazo e investimentos em renda fixa mantidos até o vencimento. A gerência acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da Schlumberger ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. Dívida líquida é uma medida financeira não GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total. (2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamento e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos SPM. (3) Inclui pagamento de verbas rescisórias de aproximadamente US$ 455 milhões e US$ 108 milhões durante os doze meses e o quarto trimestre encerrados em 31 de dezembro de 2017, respectivamente, e US$ 850 milhões durante os doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2016. Os seis meses terminados em 31 de dezembro de 2016 também incluem aproximadamente US$100 milhões em pagamentos relacionados com transações pontuais associadas com a aquisição da Cameron. (4) "Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa das operações menos as despesas de capital, investimentos SPM e custos de dados sísmicos multicliente capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a Empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da Schlumberger de geração de caixa. Depois que as necessidades e as obrigações do negócio forem atendidas, este dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada além de, e não como substituto para, ou superior, ao fluxo de caixa livre de operações. *T

Encargos e créditos

Além de resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) dos EUA, este comunicado de imprensa do ano inteiro e do quarto trimestre de 2017 também inclui medidas financeiras não GAAP (como definido no Regulamento G da SEC). O lucro líquido, excluindo encargos e créditos, bem como medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; o lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos; e imposto efetivo, excluindo encargos e créditos) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão dos encargos e créditos destas medidas financeiras permite avaliar, de forma mais eficaz, o período de operações da Schlumberger durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascarados pelos itens excluídos. Estas medidas também são utilizadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. As medidas financeiras não GAAP anteriores devem ser consideradas adicionalmente, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. O seguinte é uma reconciliação destas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis.

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Quarto trimestre de 2017 Encerrados. Diluído Antes dos impostos Impostos Juros Líquido EPS * Perda líquida da Schlumberger (base GAAP) US$(2.210) US$62 US$(17) US$(2.255) US$(1,63) Depreciação e outros: Reestruturação sísmico WesternGeco 1.114 20 - 1.094 0,79 Redução do investimento na Venezuela 938 - - 938 0,67 Redução da força de trabalho 247 13 - 234 0,17 Redução de dados sísmicos multicliente 246 81 - 165 0,12 Outros encargos de restruturação 156 10 22 124 0,09 Fusões e integrações 95 26 - 69 0,05 Provisão para perda no projeto de construção de longo prazo (1) 245 22 - 223 0,16 Reforma fiscal dos EUA (2) - (76) - 76 0,05 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$831 US$158 US$5 US$668 US$0,48 Terceiro trimestre de 2017 Encerrados. Diluído Antes dos impostos Impostos Juros Líquido EPS Lucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$677 US$121 US$11 US$545 US$0,39 Fusões e integrações 49 13 - 36 0,03 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$726 US$134 US$11 US$581 US$0,42 Quarto trimestre de 2016 Encerrados. Diluído Antes dos impostos Impostos Juros Líquido EPS * Perda líquida da Schlumberger (base GAAP) US$(213) US$(19) US$10 US$(204) US$(0,15) Depreciação e outros: Redução da força de trabalho 234 6 - 228 0,16 Custos do fechamento de unidades 165 40 - 125 0,09 Custos associados à saída de algumas atividades 98 23 - 75 0,05 Prejuízo devido à desvalorização da moeda no Egito 63 - - 63 0,04 Custos de rescisão de contratos 39 9 - 30 0,02 Fusões e integrações 76 14 - 62 0,04 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$462 US$73 US$10 US$379 US$0,27 *T

-0- *T (1) Registrado em Custo da receita no Demonstrativo condensado de receitas consolidadas (Perdas). (2) Registrado em Custo da receita (benefício) no Demonstrativo condensado de receitas consolidadas (Perdas). * Não adicionar devido ao arredondamento. *T

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Doze meses de 2017 Antes dos impostos Impostos Encerrados. Líquido Diluído Juros EPS * Perda líquida da Schlumberger (base GAAP) US$(1.183) US$330 US$(8) US$(1.505) US$(1,08) Depreciação e outros: Reestruturação sísmico WesternGeco 1.114 20 - 1.094 0,78 Redução do investimento na Venezuela 938 - - 938 0,67 Ajuste de valor justo da nota promissória e outros 510 - 12 498 0,36 Redução da força de trabalho 247 13 - 234 0,17 Redução de dados sísmicos multicliente 246 81 - 165 0,12 Outros encargos de restruturação 156 10 22 124 0,09 Fusões e integrações 308 70 - 238 0,17 Provisão para perda no projeto de construção de longo prazo (1) 245 22 - 223 0,16 Reforma fiscal dos EUA (2) - (76) - 76 0,05 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$2.581 US$470 US$26 US$2.085 US$(1,50) Doze meses de 2016 Antes dos impostos Impostos Encerrados. Líquido Diluído Juros EPS * Perda líquida da Schlumberger (base GAAP) US$(1.905) US$(278) US$60 US$(1.687) US$(1,24) Depreciação e outros: Depreciação do ativo fixo 1.058 177 - 881 0,65 Redução da força de trabalho 880 69 - 811 0,59 Baixas de estoque 616 49 - 567 0,42 Redução de dados sísmicos multicliente 198 62 - 136 0,10 Custos do fechamento de unidades 165 40 - 125 0,09 Custos associados à saída de algumas atividades 98 23 - 75 0,05 Prejuízo devido à desvalorização da moeda no Egito 63 - - 63 0,05 Outros encargos de restruturação 55 - - 55 0,04 Custos de rescisão de contratos 39 9 - 30 0,02 Fusões e integrações 349 64 - 285 0,21 Amortização do ajuste de valor justo do inventário contábil de compras (1) 299 90 - 209 0,15 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$1.915 US$305 US$60 US$1.550 US$1,14 *T

-0- *T (1) Registrado em Custo da receita no Demonstrativo condensado de receitas consolidadas (Perdas). (2) Registrado em Custo da receita (benefício) no Demonstrativo condensado de receitas consolidadas (Perdas). * Não adicionar devido ao arredondamento. *T

Grupos de produtos

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em31 de dezembro de 2017 30 de setembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Resultados Resultados Resultados Antes Antes Antes ReceitaImpostos Receita Impostos Receita Impostos Caracterização de reservatórios US$1.638US$360 US$1.771 US$311 US$1.676 US$319 Perfuração 2.180319 2.120 301 2.013 234 Produção 3.079315 2.876 283 2.203 128 Cameron 1.414203 1.297 194 1.346 188 Eliminações e outros (132)(42) (159) (30) (131) (59) Lucro operacional antes dos impostos 1.155 1.059 810 Corporativos e outros (219) (234) (245) Renda de juros(1)25 30 23 Despesa com juros(1)(130) (129) (126) Encargos e créditos (3.041) (49) (675) US$8.179US$(2.210) US$7.905 US$677 US$7.107 US$(213) *T

-0- *T (em milhões) Doze meses encerrados31 de dezembro de 2017 31 de dezembro de 2016 Resultados Resultados Antes Antes ReceitaImpostos Receita Impostos Caracterização de reservatórios US$6.786US$1.251 US$6.648 US$1.249 Perfuração 8.3921.151 8.561 994 Produção 10.639928 8.804 507 Cameron 5.205733 4.211 653 Eliminações e outros (582)(142) (414) (130) Lucro operacional antes dos impostos 3.921 3.273 Corporativos e outros (934) (925) Renda de juros(1)107 84 Despesa com juros(1)(513) (517) Encargos e créditos (3.764) (3.820) US$30.440US$(1.183) US$27.810 US$(1.905) *T

-0- *T (1) Exclui juros incluídos nos resultados dos grupos de produtos. Alguns períodos anteriores foram reclassificados para manter a conformidade com o demonstrativo do período atual. *T

Informações complementares

-0- *T 1) Qual é a orientação capex para o ano inteiro de 2018? O Capex (excluindo investimentos multiclientE e SPM) para todo o ano de 2018 deverá ser de aproximadamente US$ 2 bilhões, o que é semelhante aos níveis de 2017 e 2016. 2) Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o quarto trimestre de 2017? O fluxo de caixa operacional foi de US$ 2,3 bilhões no quarto trimestre de 2017 e incluiu US$ 108 milhões em indenizações trabalhistas. O fluxo de caixa livre para o quarto trimestre de 2017 foi de US$ 456 milhões e incluiu US$ 108 milhões de indenizações e a compra do ativo Palliser Block. 3) Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o ano inteiro de 2017? O fluxo de caixa operacional foi de US$ 5,7 bilhões no ano inteiro de 2017 e incluiu US$ 455 milhões em indenização trabalhista. O fluxo de caixa livre para o ano inteiro de 2017 foi de US$ 1,7 bilhão e incluiu US$ 455 milhões de indenizações trabalhistas e a compra do ativo Palliser Block no quarto trimestre de 2017. 4) O que foi incluído em "Juros e outros rendimentos" no quarto trimestre de 2017? "Juros e outros rendimentos" no quarto trimestre de 2017 foi de US$ 52 milhões. Esse valor consistiu de ganhos com investimentos de método da equivalência patrimonial de US$ 22 milhões e receita de juros de US$ 30 milhões. 5) Qual foi a alteração em renda de juros e despesas com juros durante o quarto trimestre de 2017? A receita de juros de US$ 30 milhões ficou inalterada sequencialmente. As despesas com juros, de US$ 143 milhões, esteve inalterada sequencialmente. 6) Qual é a diferença entre o lucro operacional antes dos impostos e o lucro consolidado antes dos impostos da Schlumberger? A diferença é principalmente composta por itens corporativos (incluindo encargos e créditos) e renda de juros e despesas com juros não alocados aos segmentos, bem como despesas de compensação baseadas nas ações, despesas com amortização associadas a alguns ativos intangíveis (com amortização de ativos intangíveis resultantes da aquisição da Cameron), algumas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. 7) Qual foi a alíquota efetiva de imposto (effective tax rate, ETR) do quarto trimestre de 2017? A ETR do quarto trimestre de 2017 calculada de acordo com GAAP foi de -2,8% em comparação com 17,9% do terceiro trimestre de 2017. A ETR do quarto trimestre de 2017, excluindo encargos e créditos, foi de 19,0% em comparação com 18,4% do terceiro trimestre de 2017. 8) Qual é o impacto da reforma fiscal dos EUA na Schlumberger? A reforma tributária dos EUA modifica significativamente as leis dos impostos sobre o rendimento das empresas dos EUA, entre outras coisas, reduzindo a taxa de imposto de renda das empresas dos EUA para 21% a partir de 2018 e criando um sistema fiscal territorial com um imposto obrigatório único em resultados estrangeiros previamente diferidos de subsidiárias dos EUA. Como resultado, a Schlumberger registrou encargos de desvalorização pré-impostos de US$ 76 milhões durante o quarto trimestre de 2017. Esse valor, incluído na despesa de imposto (benefício) na Demonstração Consolidada do Resultado (Perda), consiste em dois componentes: (i) uma cobrança de US$ 410 milhões referente ao imposto obrigatório único em lucros previamente diferidos de certas subsidiárias não pertencentes aos Estados Unidos que são de propriedade integral ou parcial de uma subsidiária norte-americana da Schlumberger e (ii) um crédito de US$ 334 milhões resultante da reapreciação dos passivos fiscais diferidos líquidos da Schlumberger nos EUA com base na nova taxa de imposto sobre o lucro das empresas. Depois de considerar o impacto de créditos tributários estrangeiros e prejuízos fiscais, o imposto de caixa devido como resultado do imposto obrigatório único em resultados estrangeiros anteriormente diferidos da subsidiária americana da Schlumberger não será significativo. Como empresa não norte-americana, a estrutura corporativa da Schlumberger nos leva a pagar em grande parte impostos onde operamos e temos lucros, sem ter que suportar níveis adicionais de impostos. Dada esta estrutura, o principal impacto da reforma tributária dos EUA na Schlumberger é que uma taxa de imposto federal menor será aplicada aos ganhos obtidos pelo nosso negócio nos EUA. A despeito do impacto da reforma tributária dos EUA, nosso ETR provavelmente aumentaria em aproximadamente 2 a 3 pontos percentuais em 2018 em relação ao ETR do quarto trimestre de 2017. No entanto, espera-se que o impacto da reforma tributária dos EUA para 2018 compense em grande parte esse aumento. Como resultado, esperamos que o ETR de 2018 para todo o ano se aproxime da ETR do quarto trimestre de 2017 antes de cobranças e créditos. 9) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 31 de dezembro de 2017 e houve alguma alteração em comparação com o final do trimestre anterior? Havia 1,384 bilhão de ações ordinárias em circulação em 31 de dezembro de 2017. A tabela a seguir mostra a alteração no número de ações em circulação de 30 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. *T

-0- *T (em milhões) Ações em circulação em 30 de setembro de 2017 1.385 Ações vendidas a beneficiários, menos as ações permutadas - Aquisição de ações restritas 1 Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários - Programa de recompra de ações (2) Ações em circulação em 31 de dezembro de 2017 1.384 *T

-0- *T 10) Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2017 e o terceiro trimestre de 2017 e como isso é reconciliado com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo de lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos? O número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2017 foi de 1,385 bilhão, e de 1,385 bilhão durante o terceiro trimestre de 2017. Abaixo está uma conciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos. *T

-0- *T (em milhões) Quarto trimestre Terceiro trimestre 2017 2017 Média ponderada de ações em circulação 1.385 1.385 Exercício presumido de opções de compra de ações 1 1 Ações restritas não adquiridas 5 6 Média de ações em circulação, assumindo diluição 1.391 1.392 *T

-0- *T 11) O que são os projetos de gerenciamento de produção da Schlumberger (Schlumberger Production Management, SPM) e como a Schlumberger reconhece a receita proveniente desses projetos? Projetos de SPM são aqueles concentrados no desenvolvimento e na coadministração de produção em nome dos clientes da Schlumberger sob contratos de longo prazo. A Schlumberger investirá seus próprios serviços, produtos e, em alguns casos, dinheiro em atividades de desenvolvimento e operações de campo. Apesar de, em certos acordos, a Schlumberger reconhecer a receita e ser paga por uma porção dos serviços ou produtos que fornece, em geral, a Schlumberger não será paga quando prestar seus serviços ou na entrega de seus produtos. Em vez disso, a Schlumberger reconhece a receita e é remunerada com base no fluxo de caixa gerado ou com base na taxa por barril. Isso pode incluir certos acordos em que a Schlumberger só é compensada com base em produção incremental que ajuda a entregar acima de uma linha de base mutualmente acordada. 12) Como os produtos e serviços da Schlumberger investidos em projetos de SPM são levados em conta? Receita e custos correlatos são registrados no respectivo Grupo Schlumberger por serviços e produtos que cada Grupo fornece para os projetos de SPM da Schlumberger. Essa receita (que é baseada em preços concorrentes) e o lucro relacionado é então eliminado através de um ajuste inter empresarial que é incluído na linha "Eliminações e outros". (Observe que a linha "Eliminações e outros" inclui outros itens além das eliminações de SPM.) O custo direto associado com o fornecimento de serviços e produtos Schlumberger para projetos de SPM é então capitalizado no balanço patrimonial. Esses investimentos capitalizados, que podem ser feitos na forma de caixa, além dos custos diretos anteriormente mencionados, são despesas na declaração de rendimentos, quando a produção relacionada é obtida e a receita associada é reconhecida. Essa despesa de amortização é baseada nas unidades do método de produção, onde cada unidade recebe uma porção proporcional dos custos não amortizados com base na produção total estimada. A receita de SPM junto com a amortização dos investimentos capitalizados e outros custos operacionais incorridos no período são refletidos no Grupo de Produção. 13) Qual era o saldo não amortizado de investimentos da Schlumberger em projetos de SPM em 31 de dezembro de 2017 e como isso mudou, em termos de investimento e amortização, quando comparado com 30 de setembro de 2017? O saldo não amortizado de investimentos da Schlumberger em projetos de SPM foi de aproximadamente US$ 4,1 bilhões e US$ 2,8 bilhões em 31 de dezembro de 2017 e 30 de setembro de 2017, respectivamente. Esses valores foram incluídos em Outros ativos no Balanço patrimonial consolidado condensado da Schlumberger. A alteração do saldo não amortizado dos investimentos da Schlumberger nos projetos de SPM foi da seguinte forma: *T

-0- *T (em milhões) Balanço em 30 de setembro de 2017 US$2.804 Investimentos de SPM 1.117 Outras adições 279 Amortização do investimento de SPM (135) Balanço em 31 de dezembro de 2017 US$4.065 *T

-0- *T 14) Qual foi o valor de vendas multicliente WesternGeco no quarto trimestre de 2017? As vendas multicliente, incluindo as taxas de transferência, foram de US$ 166 milhões no quarto trimestre de 2017 e US$ 127 milhões no terceiro trimestre de 2017. 15) Em quanto ficaram os pedidos pendentes da WesternGeco ao final do quarto trimestre de 2017? Os pedidos pendentes da WesternGeco, com base nos contratos assinados com os clientes, foram de US$ 399 milhões no final do quarto trimestre de 2017. E de US$ 489 milhões no final do terceiro trimestre de 2017. 16) Em quanto ficaram os pedidos e pedidos pendentes dos negócios Drilling Systems e OneSubsea do Grupo Cameron? Os pedidos e pedidos pendentes de Drilling Systems e OneSubsea foram conforme descrito abaixo: *T

-0- *T (em milhões) Quarto trimestre Terceiro trimestre Pedidos2017 2017 OneSubsea US$282 US$347 Drilling Systems US$150 US$156 Pedidos pendentes (no final do período) OneSubsea US$2.060 US$2.328 Drilling Systems US$408 US$523 *T

-0- *T 17) Com o que os US$ 3,041 bilhões de taxas antes de impostos registrados no quarto trimestre de 2017 estão relacionados? Os US$ 3,041 bilhões de encargos pré-impostos registrados no quarto trimestre de 2017 consistem no seguinte (em milhões): *T

-0- *T Reestruturação sísmico WesternGeco US$1.114 Redução na Venezuela (1) 938 Redução da força de trabalho (2) 247 Redução de dados sísmicos multicliente 246 Outro (3) 496 US$3.041 *T

-0- *T (1) Dado o recente desenvolvimento econômico e político na Venezuela, a Schlumberger determinou que era apropriado reduzir seu investimento no país. Como resultado, a Schlumberger registrou um débito por depreciação de US$ 938 milhões. que consistem em: US$ 469 milhões de contas a receber, uma taxa de depreciação não temporária de US$ 105 milhões relativa à notas promissórias, US$ 285 milhões de ativos fixos, e US$ 79 milhões de outros ativos. (2) Representa reduções associadas com a reestruturação de nossas organizações geográficas e linha de produtos. (3) Outros incluem o seguinte: uma provisão de US$ 245 milhões para uma perda estimada em um projeto de construção de instalações de superfície a longo prazo que é contabilizado pelo método de porcentagem de conclusão; US$ 95 milhões de encargos de fusão e integração relacionadas com a Cameron, a transação Weatherford; e US$ 156 milhões de outras encargos de reestruturação. *T

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Atuando em mais de 85 países e com aproximadamente 100 mil funcionários de mais de 140 nacionalidades, a Schlumberger oferece a mais ampla variedade de produtos e serviços do mercado, da exploração à produção, além de soluções integradas "do poço ao oleoduto" que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho de reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios principais em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 30,44 bilhões em 2017. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

*Marca da Schlumberger ou das empresas Schlumberger.

Observações

A Schlumberger realizará uma teleconferência para discutir o comunicado à imprensa e o panorama comercial na sexta-feira, 19 de janeiro de 2018. A chamada está programada para começar às 8h30m. Horário da zona leste dos EUA (ET). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com o operador da teleconferência pelo telefone +1 (800) 288-8967 na América do Norte ou +1 (612) 333-4911 fora da América do Norte, cerca de dez minutos antes do horário de início agendado para a conferência. Peça para participar da "Schlumberger Earnings Conference Call". Após conclusão da chamada, uma gravação estará disponível até 19 de fevereiro de 2018, que pode ser acessada ligando para +1 (800) 475-6701 na América do Norte, ou +1 (320) 365-3844 fora da América do Norte, informando o código de acesso 433023.

A teleconferência será transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. A reprodução do webcast também estará disponível no mesmo site até 28 de fevereiro de 2018.

Este comunicado sobre os lucros do quarto trimestre e do ano inteiro de 2017, bem como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" de acordo com o significado das leis federais sobre valores mobiliários, que incluem declarações que não são fatos históricos, como nossas previsões ou expectativas com relação ao panorama do negócio; crescimento da Schlumberger como um todo e cada um dos seus segmentos (e produtos e áreas geográficas específicas dentro de cada segmento); procura de petróleo e gás natural e o crescimento da produção; os preços do petróleo e do gás natural; melhorias nos procedimentos operacionais e nas tecnologias, inclusive nosso programa de transformação; despesas de capital pela Schlumberger e pelo setor de petróleo e gás; estratégias do negócio dos clientes da Schlumberger; os efeitos da reforma fiscal dos EUA; nossa taxa fiscal efetiva; o sucesso dos projetos SPM, joint ventures e alianças da Schlumberger; condições econômicas globais futuras e resultados futuros das operações. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, inclusive, entre outros, condições econômicas globais; mudanças nos gastos com produção e exploração pelos clientes da Schlumberger e mudanças no nível de desenvolvimento e exploração de petróleo e gás natural; condições gerais econômicas, políticas e comerciais em importantes regiões do mundo; riscos cambiais; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; atrasos, modificações ou cancelamentos operacionais; queda de produção; mudanças nas normas regulatórias e governamentais, inclusive as associadas com exploração de gás e petróleo offshore, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos, serviços de fraturamento hidráulico e iniciativas relacionadas com o clima; a incapacidade da tecnologia de atender aos novos desafios da exploração; a incapacidade de reter funcionários essenciais; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado de lucros do do ano completo e do quarto trimestre de 2017 e em nossos mais recentes formulários 10-K,10-Q e 8-K protocolados ou enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC). Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se nossas premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente dos refletidos em nossas declarações prospectivas. A Schlumberger descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

