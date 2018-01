Pesqueiro com 21 marinheiros desaparece no Extremo Oriente russo

Os serviços de emergência da Rússia procuravam nesta quinta-feira um pesqueiro desaparecido no Mar do Japão com 21 marinheiros a bordo, anunciaram as autoridades.

O barco "Vostok" emitiu um sinal de alerta na manhã de quinta-feira a 200 km da costa na região de Primorski, no Extremo Oriente, segundo o ministério russo de Situações de Emergência.

As autoridades não conseguiram estabelecer contato e enviaram helicópteros, barcos e um avião reconhecimento à região, mas os fortes ventos prejudicam as buscas.

De acordo com o Comitê de Investigação russo, o pesqueiro seguia do porto de Donghae na Coreia do Sul para Jolmsk, na ilha russa de Sakhalin.

Segundo a agência russa Interfax, a embarcação pertence a uma empresa especializada na pesca de caranguejos.