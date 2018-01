SpaceX faz primeiro 'lançamento estático' de foguete Falcon Heavy

A empresa SpaceX ligou nesta quarta-feira (24) os motores de seu foguete Falcon Heavy em uma plataforma experimental, um "lançamento estático" para testar o rendimento dos motores antes de seu primeiro lançamento real nos próximos dias.

Conhecido como o "foguete mais poderoso do mundo", o Falcon Heavy foi projetado para poder transportar algum dia tripulação e provisões a destinos do espaço profundo como a Lua o Marte.

"A manutenção da propulsão do Falcon Heavy esta manhã foi boa. Gerou bastantes nuvens de vapor", tuitou o diretor executivo da SpaceX, Elon Musk, acrescentando que o foguete será lançado "em uma semana mais ou menos".

O Falcon Heavy consiste em três foguetes Falcon 9 da companhia californiana montados juntos, com 27 motores Merlin em vez de nove. Nesta quarta-feira a SpaceX ligou pela primeira vez os 27 motores ao mesmo tempo.

"Primeiro lançamento estático do Falcon Heavy completo - estamos um passo mais perto do teste de voo!", escreveu a SpaceX no Twitter.

A data do lançamento ainda não foi revelada.

Em sua viagem inaugural, o Falcon Heavy levará a bordo o conversível cor cereja Tesla Roadster de Musk, que dará uma volta no Sol.

A órbita do Falcon Heavy deveria estar à mesma distância do Sol e de Marte, mas não está previsto que o foguete passe muito perto do Planeta Vermelho.

"Ficará no espaço profundo durante bilhões de anos ou por aí se não explodir na subida", escreveu Musk no mês passado em sua conta na rede social.