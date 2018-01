Indonésia faz show com cobras e fogo para secretário da Defesa dos EUA

Cobras mortas a dentadas, muros de tijolos em chamas destruídos a cabeçadas, cães policiais que descem de helicóptero: o secretário americano da Defesa, Jim Mattis, foi recebido em Jacarta, nesta quarta-feira (24), com uma espetacular apresentação das unidades de elite do Exército indonésio.

Na Indonésia para reforçar a cooperação com esse país não alinhado que busca se proteger da hegemonia chinesa na região, Mattis foi recebido com todas as honras na base de Cilankap, no leste da capital.

Dezenas de soldados das forças antiterroristas começaram exibindo suas competências em artes marciais e, na sequência, a apresentação tem uma virada inesperada. Nesse momento, surgem seis homens com imponentes serpentes, que terminam mortas. Uma delas é destroçada a dentadas pela cabeça.

Depois, um soldado faz um dos colegas beber o sangue do animal em sinal de fraternidade, explicou um comentarista indonésio, o que provocou um riso de Mattis.

Em outro momento, um soldado atira, com os olhos vendados, para os balões que um de seus companheiros segura. Outro caminha sobre as chamas.

O espetáculo terminou com a chegada de dois helicópteros cheios de soldados de elite da unidade especializada no resgate de reféns e de um veículo dirigido por um soldado que desempenha o papel de terrorista com um refém.

Ao som de "Missão Impossível", os militares pulam dos helicópteros, alguns acompanhados de cães, neutralizando o sequestrador com a ajuda de um desses animais.

"Isso é que são forças especiais! Até os cães sabiam o que tinham de fazer", exclamou Mattis no avião que o levava para Hanói, segunda etapa de sua turnê pela Ásia.