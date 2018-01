Secretário do Tesouro: EUA querem trabalhar com resto do mundo em Davos

Os Estados Unidos "querem trabalhar com o resto do mundo", afirmou nesta quarta-feira (24) o secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, no Fórum Econômico Mundial de Davos.

"Esta viagem é sobre a agenda 'America First' [slogan do presidente americano], mas 'America First' significa trabalhar com o resto do mundo", afirmou o ex-banqueiro em entrevista coletiva.

"Quero apenas dizer que o presidente Trump está velando pelos interesses americanos, do mesmo modo que os líderes internacionais "se ocupam dos seus", completou.

Hoje, em Davos, o secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross declarou que vários países usam "uma retórica" abundante para defender o livre-comércio, enquanto também cuidam de seus próprios interesses.

"Isso cria uma boa oportunidade para que tenham guerras comerciais. A diferença hoje é que as tropas americanas vão na frente", declarou.

Trump dará um esperado discurso nesta sexta em Davos, fórum que todo o ano reúne líderes políticos e econômicos e que, diferentemente do presidente dos Estados Unidos, costumam ser favoráveis ao livre-comércio e à globalização.

O governo Trump denuncia regularmente os acordos comerciais que considera injustos e, na segunda-feira, decidiu impor tarifas aos painéis solares importados da China, assim como a lavadoras industriais de alguns países asiáticos.