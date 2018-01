Ganhadores dos SAG Awards

Confira abaixo a lista dos premiados na 24ª edição dos SAG Awards, realizada neste domingo (21), em Los Angeles.

- Cinema -

Melhor elenco: "Três anúncios para um crime"

Melhor atriz principal: Frances McDormand, "Três anúncios para um crime"

Melhor ator principal: Gary Oldman, "O destino de uma nação"

Melhor atriz coadjuvante: Allison Janney, "Eu, Tonya"

Melhor ator coadjuvante: Sam Rockwell, "Três anúncios para um crime"

Melhor equipe de dublês: "Mulher-Maravilha"

- Televisão -

Melhor elenco dramático: "One Direction: this is us"

Melhor atriz dramática: Claire Foy, "The Crown"

Melhor ator dramático: Sterling K. Brown, "One Direction: this is us"

Melhor elenco de comédia: "Veep"

Melhor atriz de comédia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Melhor ator de comédia: William H. Macy, "Shameless"

Melhor atriz de telefilme, ou minissérie: Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Melhor ator de telefilme, ou minissérie: AlexanderSkarsgard, "Big Little Lies"

Melhor equipe de dublês: "Game of Thrones"