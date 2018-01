EUA detêm político da Guatemala acusado de receber subornos de Odebrecht

Cidade da Guatemala, 21 - As autoridades dos Estados Unidos detiveram o ex-candidato à Presidência da Guatemala Manuel Baldizon, que deverá enfrentar acusações na Guatemala. A Embaixada dos EUA na Cidade da Guatemala disse neste domingo que a detenção ocorreu em uma localização não divulgada a pedido da Interpol.



As acusações envolvem a gigante brasileira da construção civil Odebrecht, que reconheceu o pagamento de subornos na região e em outros lugares para conquistar contratos de obras públicas.



Baldizon é um magnata que se tornou político e perdeu as eleições de 2011 para Otto Perez Molina, o ex-presidente que também enfrenta acusações de corrupção.



Uma declaração de promotores da Guatemala cita subornos da Odebrecht a Baldizon para ajudar a conquistar contratos de construção rodoviária na Guatemala. Ele enfrenta acusações de conspiração, recebimento de subornos e lavagem de dinheiro no primeiro caso de corrupção relacionado à Odebrecht na Guatemala. Fonte: Associated Press.



(AE)