Dirigido pelo mexicano Guillermo del Toro, "A forma da água" ganhou no sábado (20) o prêmio de melhor filme do Sindicato de Produtores dos Estados Unidos (PGA).

"A forma da água" competia com "Me chame pelo seu nome", "Dunkirk", "Corra!", "Eu, Tonya" e "Lady Bird - a hora de voar".

A estatueta do PGA coloca o filme em boa posição para a festa do Oscar, que acontece em março. O longa de Del Toro também conta com 12 indicações ao Bafta, o prêmio do cinema britânico.