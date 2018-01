Pelo menos sete soldados mortos em ataque do Boko Haram no Níger

Pelo menos sete soldados do Níger morreram e 17 ficaram feridos nesta semana em um ataque "terrorista" atribuído ao Boko Haram no sudeste de Níger, perto da Nigéria, anunciou o governo do país em um comunicado nesta sexta-feira (19).

"O balanço provisório do covarde ataque terrorista ocorrido na madrugada de quinta-feira em Toummour é de sete mortos, 17 feridos e um militar desaparecido", informou o comunicado do conselho de ministros lido na rádio estatal.

O governo não deu até momento detalhes sobre o ataque, e afirmou que uma equipe do Ministério da Defesa "enviado ao local dará amplos detalhes sobre esse fato infeliz".

Antes, uma fonte de segurança havia afirmado que "pelo menos cinco soldados" morreram e um civil ficou ferido no ataque.

"Houve soldados mortos e uma dezena de feridos neste ataque do Boko Haram em Toummour", comunidade da região de Diffa, indicou à AFP um responsável dos serviços de segurança.

O ataque aconteceu depois de meses de calma na região de Diffa, onde desde fevereiro de 2015 o Boko Haram cometeu vários atentados.