Fitch reafirma rating da Turquia em BB+; perspectiva estável

São Paulo, 19 - A agência de classificação de risco Fitch manteve o rating de probabilidade de inadimplência do emissor (IDR, na sigla em inglês) em BB+, com perspectiva estável.



Em relatório, a agência informou que o rating da Turquia reflete, de um lado, altas vulnerabilidades financeiras externas, riscos políticos e geopolíticos, inflação elevada e volatilidade macroeconômica e, por outro, baixa dívida pública, apoiado pelo comprometimento com a estabilidade fiscal e pelo forte crescimento.



Na avaliação da Fitch, a Turquia irá realizar eleição presidencial e legislativa em novembro de 2019, quando termina o prazo para o pleito de acordo com a nova Constituição, aprovada em abril de 2017. (Equipe AE)