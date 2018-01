Índice de aprovação de Trump cai a 39%, segundo pesquisa

Washington, 19 - Durante o primeiro ano do governo Donald Trump, o índice de aprovação do presidente caiu e a população americana ficou menos otimista. No entanto, Trump está recebendo reconhecimento por melhoras na economia e pela alta nos mercados acionários. O cenário é o resultado de uma pesquisa elaborada em conjunto pelo Wall Street Journal e pela NBC News.



De maneira geral, 39% da população aprova o desempenho de Trump, enquanto 57% desaprovam. Em fevereiro de 2017, logo após ele assumir a presidência, a pesquisa mostrou uma divisão mais acirrada: 44% aprovavam e 48% desaprovavam Trump.



Ainda assim, Donald Trump tem sido creditado pela economia mais forte, aliada ao baixo desemprego e recorde nas bolsas. Questionados sobre o que os fazia se sentir otimistas com Trump, 1/5 dos entrevistados escolheram "a economia forte". Isso inclui 15% de democratas, 19% de independentes e 26% de republicanos. Fonte: Dow Jones Newswires.