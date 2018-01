Carro invade calçadão de Copacabana mata um bebê e deixa 17 feridos

O carro que invadiu na noite de quinta-feira (19) o calçadão da praia de Copacabana causou a morte de um bebê e ferimentos em 17 pessoas, algumas em estado grave.

O motorista do veículo, identificado como Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, foi levado para a delegacia e alegou ter sofrido uma crise epilética e desfaleceu ao volante.

A Secretaria de Saúde indicou que um bebê, uma menina de nove meses, morreu no hospital e que 17 pessoas ficaram feridas, em diversos níveis. A pessoa em estado mais grave é um turista australiano, que sofreu um traumatismo craniano e não teve a identidade divulgada.

O calçadão estava lotado por causa do dia de forte calor de verão carioca, em pleno período de férias.

"O motorista explicou na delegacia que teve uma crise de epilepsia e realmente foram encontrados medicamentos contra a doença no carro dele", informou à AFP o coronel Murilo Angeloti, da delegacia de Copacabana, acrescentando que o detido foi levado para fazer exames médicos.

Segundo os primeiros resultados, o motorista não estava sob o efeito de bebida alcoólica. Como ele não fugiu do local do acidente, responderá em liberdade por homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar.

O carro preto, com os vidros parabrisas destroçados pela violência do impacto, invadiu a calçada e o início da faixa de areia, arrastando várias pessoas, as mercadorias de vendedores ambulantes e o carrinho de bebê em que se encontrava a menina de nove meses.

Roberto Miguel, o vendedor de um dos quiosques do calçadão situado perto do local do acidente, informou à AFP ter visto várias pessoas com pernas quebras e outros feridos.

"Os clientes que estavam sentados mais perto [da calçada invadida pelo carro] saíram correndo. As cadeiras voaram pelo ar, tinha uma fumaça e a gente achou que havia fogo", contou.

"O motorista tentou sair do carro, mas as pessoas não deixaram. Ele ficou dentro do carro até a polícia chegar", acrescentou.

Centenas de curiosos se juntaram para ver alguns populares socorrendo os feridos e as ambulâncias demoraram a chegar ao local, segundo testemunhas.

Apesar das imagens evocarem as cenas dos atentados de Nice, em 2016 ou de Barcelona, no ano passado, a hipótese de ataque terrorista foi imediatamente descartada.

O calçadão de Copacabana não possui bloqueios de acesso e outros sistemas de segurança utilizados por locais turísticos em outros países.