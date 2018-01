Emirates anuncia pedido de 36 aviões A380 por US$ 16 bilhões

A companhia aérea Emirates, uma das maiores do mundo, anunciou nesta quinta-feira (18) um acordo para a compra de mais 36 aviões Airbus A380 por um valor estimado em 16 bilhões de dólares.

Conforme nota divulgada pela empresa de Dubai, as entregas do superjumbo do fabricante europeu começam em 2020.

A Emirates é a companhia aérea com maior número de modelos A380 do mundo.

Esta semana, a Airbus evocou pela primeira vez a possibilidade de deixar de fabricar o A380, diante do número insuficiente de pedidos nos últimos anos.