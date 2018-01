Bolsa de Tóquio perde 0,44% no fechamento

O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio perdeu 0,44% no fechamento de quinta-feira (17), em função de realizações de lucro, após ultrapassar a barreira dos 24.000 pontos pela primeira vez em mais de 26 anos.

O principal índice da bolsa japonesa caiu 104,97 pontos (-0,44%) e encerrou nos 23.763,37 pontos.

Já no mercado de divisas, a tendência era favorável aos exportadores japoneses, com o retrocesso do iene.

O dólar estava sendo cotado a 111,15 ienes, contra os 110,80 ienes da véspera no fechamento. O euro se manteve quase sem alterações, em torno de 135,70 ienes.