Press Release from Business Wire : National Center of Meteorology

Os premiados do Programa de Pesquisa dos Emirados Árabes Unidos para a Ciência do aumento da chuva foram anunciados durante a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi (ADSW) 2018.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: http://www.businesswire.com/news/home/20180117006618/pt/

UAEREP Third Cycle Ceremony (Photo AETOSWire)

Na presença do Ministro de Assuntos Presidenciais, sua Alteza Xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan e um público que incluiu dignitários VIP, embaixadores, partes interessadas e cientistas importantes, três equipes de pesquisa dos EUA, China e Rússia, foram premiados US$5 milhões oferecidospor esta iniciativa inovadora dos Emirados Árabes Unidos.

Os três cientistas premiados neste terceiro ciclo do programa são:

-- Professor Eric Frew, da Universidade do Colorado, por seu projeto que trata da observação e semeadura direcionadas utilizando sistemas de aeronaves autônomas não tripuladas.

-- Dr. Lulin Xue, do Hua Xin Chuang Zhi Science and Technology LLC na China, por um projeto intitulado "Usando experimentos avançados - Abordagens numéricas para liberar o aumento da Chuva".

-- Dr. Ali Abshaev, do Centro de pesquisa de supressão do granizo da Rússia, por um projeto que examina a criação de correntes ascendentes para a formação de nuvens artificiais e chuvas.

Também participaram da cerimônia os premiados nos dois primeiros ciclos, que já realizou trabalhos transformadores sobre algoritmos inovadores, nanotecnologia e modificação da cobertura do solo, processos de produção de gelo em cumulus, papel dos aerossóis no aumento de precipitação e propriedades elétricas das nuvens.

Desde que o programa foi lançado, uma campanha de divulgação internacional envolveu 1.220 pesquisadores e 520 instituições de mais de 68 países. As principais instituições globais envolvidas são as Nações Unidas, a Comissão Européia e a Organização Meteorológica Mundial, a NASA, Harvard e Princeton.

Ao servir de centro para uma rede de pesquisa internacionalmente reconhecida, o Programa de Pesquisa para ciências do aumento da chuva dos Emirados Árabes Unidos está se movendo cada vez com mais força, facilitando as transferências de conhecimento ativas necessárias para garantir o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico nas regiões do mundo vulneráveis à aridez e escassez de água.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180117006618/pt/

Para consultas de mídia em inglês e árabe: Centro Nacional de Meteorologia Mohamed Al Mheiri Diretor de Mídia e Marketing, +97122227777 malmuhairi@ncms.ae www.uaerep.ae

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release