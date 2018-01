Trump revela ganhadores de seu prêmio 'Fake News'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta quarta-feira os ganhadores de seu "Prêmio Fake News" (Notícias Falsas), retomando os persistentes ataques aos meios de comunicação do país.

Os "ganhadores" foram anunciados horas após dois influentes senadores republicanos - Jeff Flake e John McCain - criticarem o presidente por desacreditar uma imprensa livre.

Trump anunciou os dez "ganhadores" através do Twitter, e a lista inclui os principais jornais e redes de notícias, como The New York Times, The Washington Post e CNN, todos conhecidos alvos do presidente.

O economista ganhador do prêmio Nobel Paul Krugman, que escreve artigos para The New York Times, ficou no topo da lista, por afirmar "no dia da histórica e esmagadora vitória do presidente que a economia jamais se recuperaria".

A lista traz ainda o veterano jornalista da rede ABC Brian Ross, suspenso por quatro semanas após ser obrigado a corrigir uma notícia sobre Michael Flynn, ex-assessor de Trump.

"Apesar de uma cobertura da mídia corrupta e desonesta, há muitos grandes jornalistas que respeito e muitas boas notícias para que os americanos fiquem orgulhosos", tuitou Trump.