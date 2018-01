Press Release from Business Wire : STATS

Hoje, a STATS, líder mundial em dados e inteligência esportiva, anunciou a contratação de Carl Mergele, experiente executivo do setor de software, como diretor executivo.

Mergele tem ampla experiência em liderar e desenvolver empresas de software que oferecem produtos de categoria internacional e excelente atendimento ao cliente em uma gama de setores. Em novembro de 2016, Mergele era executivo da área de software da Lexmark International, Inc., empresa de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores de NY, que foi vendida para um consórcio de investidores de ações privadas por US$ 3.6 bilhões, após várias aquisições de software nos quatro anos anteriores. Além de atuar como diretor executivo de empresas de software, incluindo empresas de propriedade da Vista, Mergele serviu como membro de conselho para aproximadamente 24 entidades corporativas.

Mergele supervisionará a próxima etapa de crescimento da empresa, qualificando os clientes da STATS - os times, ligas e marcas esportivas mais inovadoras e mais bem sucedidas - com a melhor tecnologia, inteligência e dados, proporcionando a eles uma vantagem em relação aos seus concorrentes.

"Estou empolgado por fazer parte da equipe STATS. Meu compromisso como diretor executivo é me concentar na oferta dos melhores produtos e serviços para os nossos clientes", declarou Mergele. "A STATS tem os melhores e mais amplos dados esportivos e opiniões no mundo, e continuaremos aprimorando e ampliando nossos produtos para garantir que os clientes tenham as ferramentas e o conhecimento dos quais eles dependem".

Sobre a STATS

A STATS é a líder global em inteligência esportiva, atuando entre os setores de esportes e tecnologia. As marcas, empresas de tecnologia, ligas e dezenas de times de campeonatos mundiais mais inovadores do mundo confiam na STATS para descobrir suas respectivas vantagens de destaque. A STATS combina a plataforma de dados mais rápida e mais precisa do setor com análise de vídeos, conteúdo e pesquisa esportiva, acompanhamento dos jogadores através do STATS SportVU® e uma gama de soluções digitais personalizáveis para as marcas. Pioneira em dados esportivos ao vivo, a STATS continua promovendo inovação no setor, dessa forma aprimorando o desempenho das equipes e a experiência dos fãs. Para obter mais informações, acesse www.stats.com e siga a STATS no Twitter @STATSEngage.

