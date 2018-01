Tráfico aéreo cresceu em 2017 graças a companhias de baixo custo

O tráfego aéreo de passageiros voltou a subir no ano passado, graças às companhias de baixo custo, cuja parcela de mercado não para de crescer, informou nesta quarta-feira a Organização Internacional de Aviação Civil.

As companhias aéreas do mundo todo transportaram 4,1 bilhões de passageiros em 2017, um aumento de 7,1% em relação ao ano anterior, que também cresceu 6% em relação a 2015, segundo dados da agência da ONU especializada em transporte aéreo.

"As contínuas melhoras em segurança, proteção, eficiência e impacto ecológico" impulsionaram o crescimento, explicou o presidente da OACI, Olumuyiwa Benard Aliu.

Com 1,2 bilhão de passageiros, as companhias de baixo custo viram seus volumes de tráfego crescerem mais rápido do que a média mundial.

Essas empresas captaram um terço dos passageiros da Europa, 31% da Ásia-Pacífico e 26% da América do Norte.