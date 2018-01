Press Release from Business Wire : Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials anunciou hoje um aumento de preços dos seus compostos, fibras e polímeros de Nylon 6.6 devido à crescente elevação dos custos da matéria prima.

O aumento de preços entra em vigor em 1° de fevereiro de 2018 e inclui as seguintes alterações de preços:

-0- *T Materiais Região Geográfica Aumento de preço Termos Fibras, compostose polímeros de Nylon 6.6 América do Norte US$ 0,10/lb Conforme permitido pelos contratos Empresas sem contrato - preços determinados com base no pedido. Fibras, compostose polímeros de Nylon 6.6 Europa EUR 0,20/kg Conforme permitido pelos contratos Empresas sem contrato - preços determinados com base no pedido. Fibras, compostose polímeros de Nylon 6.6 Ásia US$ 0,22/kg Conforme permitido pelos contratos Empresas sem contrato - preços determinados com base no pedido. *T

Os clientes devem entrar em contato com seu representante de vendas local para obter informações adicionais.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials é fornecedora premium global de plásticos, fibras e produtos químicos de alta qualidade, e a maior produtora integrada de resina PA66. Com sede em Houston, Texas, a Ascend tem oito unidades globais, inclusive cinco unidades de manufatura inteiramente integradas, localizadas no sudeste dos Estados Unidos, todas dedicadas à inovação e à produção segura de nylon 6.6. Com três das maiores unidades de processamento químico do mundo, os materiais da Ascend formam os elementos constitutivos dos produtos usados em aplicações diárias, de vestuário a airbags, braçadeiras a placas de circuito e tapetes a peças de automóveis. As 2.400 pessoas que formam a mão de obra global da Ascend estão comprometidas com fazer a diferença nas comunidades que atendemos e em liderar o desenvolvimento de soluções de nylon 6.6 que inspiram todas as pessoas, em qualquer lugar, todos os dias.

Juntos, estamos fazendo a diferença. Juntos, estamos inspirando todos os dias.

Mais informações sobre a Ascend podem ser encontradas no site www.ascendmaterials.com.

Sobre a SK Capital

A SK Capital é uma empresa de investimento privado com um foco disciplinado nos setores de materiais especiais, produtos químicos e cuidados de saúde. O objetivo da empresa é criar empresas sólidas e em expansão que criam valor econômico substancial no longo prazo. A SK utiliza a sua experiência no setor, em operações e em investimentos para identificar oportunidades de transformar empresas em organizações de maior desempenho com posicionamento estratégico, crescimento e rentabilidade aumentados, assim como um risco operacional menor. As empresas do portfólio da SK Capital geram receitas de aproximadamente US$ 5 bilhões por ano e empregam aproximadamente 8.700 pessoas. A empresa administra atualmente mais de US$ 1,9 bilhão de capital investido. Para obter mais informações, acesse www.skcapitalpartners.com.

