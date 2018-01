Três presos em protesto por 'dreamers' em Nova York

Três pessoas, entre elas pelo menos uma "dreamer" mexicana, foram detidas nesta quarta-feira (17) em frente ao gabinete do senador Chuck Schumer em Nova York em um protesto para exigir que o Congresso aprove nesta semana a regularização desses jovens imigrantes que cresceram nos Estados Unidos.

Três manifestantes, estimulados por outros 30 convocados pela organização Dream Action Coalition, se sentaram nesta fria manhã de chuva e neve em frente às portas do edifício de Manhattan onde fica o escritório do democrata Schumer e bloquearam o acesso.

"Se não há uma legislação para os 'dreamers', que o governo seja paralisado!", gritavam os manifestantes.

Depois que o presidente Donald Trump ter dito que imigrantes vêm de "países de merda", republicanos e democratas tentam chegar a um acordo bipartidário no Congresso que regularize os "dreamers", cerca de dois milhões de jovens que, quando crianças, chegaram de maneira irregular nos Estados Unidos com seus pais e cresceram no país.

Embora o Daca expire completamente em março, dezenas de milhares de jovens já perderam seu status legal.

O governo briga nos tribunais contra a sentença de um juiz de São Francisco que em 9 de janeiro decidiu que o Daca deve ser mantido até que as ações judiciais apresentadas por defensores sejam avaliadas.

Uma das detidas nesta quarta-feira foi uma jovem de 23 anos que chegou aos cinco anos aos Estados Unidos.

"Não tenho documentos, tenho o Daca, e a cada dia que passa a permissão de um jovem vence e ele fica sob o risco de deportação. Estou aqui para dar-lhes o meu apoio", disse a jovem que apenas se identificou como Dennise, minutos antes de ser detida.

"Espero que consigamos o que queremos, que é uma legislação para os 'dreamers' limpa", sem condições como um muro na fronteira com o México, explicou Dennise, que estuda finanças no Brooklyn College e trabalha em um café de Manhattan para pagar a universidade.