Xeque catariano 'retido' nos Emirados Árabes voa para Kuwait

O xeque catariano Abdullah bin Ali Al-Thani, que acusou os Emirados Árabes Unidos de o terem "retido" contra sua vontade, voou para o Kuwait, disse sua família nesta terça-feira (16).

O xeque Abdullah bin Ali Al-Thani, que surgiu como figura-chave na disputa entre os Estados do Golfo nas semanas depois que Riad e Abu Dhabi romperam relações com Doha em junho, deixou os Emirados com suas filhas.

"Meu pai está em seu avião para o Kuwait com suas duas filhas", disse seu filho Ali bin Abdullah Al-Thani.

"Depois de chegar ao Kuwait e examinar sua saúde, decidirá voltar ao Catar, ou viajar para o exterior para um tratamento".

O xeque Ali acrescentou que a saúde de seu pai "não é estável" e que sofre de doenças cardíacas e diabetes.

O xeque Abdullah, visto por alguns como potencial rival à liderança do Catar, publicou um vídeo na Internet no domingo dizendo que estava retido nos Emirados Árabes Unidos e que tinha "medo" de que acontecesse algo "que pudesse ser imputado ao Catar".

Os Emirados Árabes Unidos desmentiram que o xeque catariano estivesse retido contra sua vontade, reportou a agência Wam, acrescentando que estava no país "por conta própria". Também disse que estava "livre para sair".

Em 5 de junho, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito romperam relações diplomáticas com o Catar acusando o país de apoiar os grupos extremistas e de se aproximar do Irã, grande rival regional dos sauditas.

Em agosto, Abdullah bin Ali Al-Thani foi recebido pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita e pouco depois as autoridades de Riad anunciaram uma flexibilização às restrições de entrada ao reino dos cidadãos catarianos para a peregrinação à Meca.

Tratou-se do primeiro encontro público de alto nível entre as duas nações desde o surgimento da crise diplomática.

O Kuwait é um dos Estados do Golfo que se mantém afastado do conflito e atuou como mediador durante a disputa de oito meses.