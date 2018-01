Avião sai da pista e quase cai na água na Turquia

Um avião que aterrissava neste sábado à noite no aeroporto de Trabzon, no norte da Turquia, saiu da pista e quase caiu na água, mas não houve feridos entre passageiros e tripulantes.

Os 162 passageiros e seis tripulantes do avião da companhia Pegasus Airlines, procedente de Ancara, foram evacuados em segurança da aeronave e ninguém ficou ferido, segundo a empresa.

A rede CNN Turquia mostrou o avião parado perigosamente no barranco, às margens do Mar Negro.

Em outras imagens, publicadas pela agência Dogan, fumaça preta era vista saindo do dispositivo.

No momento, as causas do incidente são desconhecidas, segundo o governo da região.

Uma das passageiras, Fatma Gordu, descreveu à agência Anadolu o pânico que os passageiros viveram: "Começamos a nos inclinar para o lado e, depois, para a frente, houve uma onda de pânico, as pessoas gritavam".

Segundo a passageira, podia ser sentido cheiro de combustível, o que gerou temor de incêndio. "Por isso ficamos com tanto medo", assinalou.

"Quando anunciaram que teríamos que sair pela porta traseira, todos tentavam passar na frente dos outros, foi uma situação horrível", contou.

Segundo outra passageira, Yuksel Gordu, os ocupantes se salvaram "por milagre". "Poderia ter explodido, poderíamos ter caído no mar", lembrou.

O aeroporto foi fechado, mas reabriu na manhã deste domingo.

Atakan Aksoy, professor da universidade técnica Karadeniz, disse que a construção de uma segunda pista deveria ser acelerada.

"Este tipo de acidente pode acontecer devido à superfície estreita da parte norte do aeroporto, e porque fica junto a um barranco", disse à agência Dogan.