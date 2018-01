Tigres siberianos dão show na neve

Ver galeria . 5 Fotos Tigres siberianos se divertem no Parque Guaipo Siberian Tiger, na China, depois de uma tempestade de neve (foto: AFP )

Tigres siberianos do Parque Guaipo Siberian Tiger, no nordeste da China, tiveram um dia de muita diversão.Logo depois de uma tempestade de neve em Shenyang, na província do Liaoning, os animais brincaram no enorme recinto do zoo.O tigre siberiano é uma das 6 subespécies de tigre ainda existentes e a maior de todas. Também conhecido como Tigre-de-amur, ele vive restrito a áreas próximas ao Rio de mesmo nome na Sibéria, no extremo leste da Rússia, e uma pequena área no nordeste da China.O tigre siberiano é um caçador noturno. A espécie chega a pesar mais de 300kg, ter mais de 3m de comprimento e 1,2m de altura.É um animal carnívoro, de hábitos noturnos. Na caça, pode alcançar 80km/h, saltar a 5m de altura, subir em árvores e percorrer até 20km atrás de uma presa.